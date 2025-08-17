मनपा तर्फे पेन्च-II व पेन्च-III जलशुद्धीकरण केंद्रांचा 36 तासाचा शटडाउन

नागपूर: नागपूर महानगरपालिका (NMC) तर्फे पेन्च-II व पेन्च-III जलशुद्धीकरण केंद्र (WTPs) येथे 36 तासांचा शटडाउन घेण्यात येणार आहे. हा शटडाउन 19 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 10.00 वाजता सुरू होऊन 20 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 10.00 वाजेपर्यंत राहील. या कालावधीत अमृत योजनेअंतर्गत महत्त्वाची इंटरकनेक्शन कामे करण्यात येणार आहेत.
या शटडाउन दरम्यान गिट्टीखदान पोलीस स्टेशन परिसरात खालील कामे पार पाडली जातील :
पेन्च-II फीडरचे 1200 × 900 मि.मी. इंटरकनेक्शन काम नव्या अमृत फीडरशी जोडणीसाठी.
पेन्च-III फीडरचे 1200 × 900 मि.मी. इंटरकनेक्शन काम नव्या अमृत फीडरशी जोडणीसाठी.
प्रभावित पाणीपुरवठा क्षेत्रे:
गायत्री नगर CA – बंडू सोनी लेआउट, पठाण लेआउट, तुकडोजी नगर, कामगार कॉलनी, आयटी पार्क, गायत्री नगर, विद्याविहार, टोटल गोपाल नगर, विजय नगर, व्हीआरसी कॅम्पस, पडोळे लेआउट, गजानन नगर, मणी लेआउट, एसबीआय कॉलनी, श्रीनगर, करीम लेआउट, उस्मान लेआउट, एनपीटीआय, पारसोडी.
प्रतापनगर CA – खामला ओल्ड बस्ती, सिंधी कॉलनी, वेंकटेश नगर, गणेश कॉलनी, मिलिंद नगर, प्रतापनगर, टेलिकॉम नगर, स्वावलंबी नगर, दीनदयाळ नगर, लोकसेवा नगर, अग्ने लेआउट, पायोनियर सोसायटी खामला, त्रिशरण नगर, जीवनछाया नगर, सांच्यानी, पुनम विहार, स्वरूप नगर, हवारे लेआउट, अशोक कॉलनी, गेडाम लेआउट, एनआयटी लेआउट, भुजबळ लेआउट, प्रियदर्शनी नगर, इंगळे लेआउट, साईनाथ नगर.
खामला CA – पवनभूमी, उज्ज्वल नगर, जयप्रकाश नगर, पंचदीप नगर, राजीव नगर, सीता नगर, राहुल नगर, सावित्री नगर, तपोवन कॉम्प्लेक्स, सोमलवाडा, कर्वे नगर, पांडे लेआउट, जुना व नवा स्नेह नगर, गवांदे लेआउट, सेंट्रल एक्साईज कॉलनी, मालवीय नगर, योगेशम लेआउट, लहरी कृपा, गांगुली लेआउट, अभिनव कॉलनी, पर्यावरण नगर, नारकेसरी लेआउट, मेहर बाबा कॉलनी, छत्रपती नगर, भाग्योदय सोसायटी, नागभूमी लेआउट, डॉक्टर कॉलनी.
लक्ष्मी नगर जुना CA – बजाज नगर, अभ्यंकर नगर, लक्ष्मी नगर, रहाटे कॉलनी, वसंत नगर, 8 रस्ता चौक, आत्रे लेआउट, पीएनटी कॉलनी, इन्कम टॅक्स कॉलनी, श्रद्धानंद पेठ, माटे चौक, आरपीटीएस कॉलनी, एमआयजी कॉलनी, एचआयजी कॉलनी, एलआयजी कॉलनी, धनगरपुरा, प्रतापनगर रोड.
टकलीसीम CA – हिंगणा रोड, राजेंद्र नगर, कल्याण नगर, यशोदा नगर, वासुदेव नगर, लुंबिनी नगर, गाडगे नगर, गुडलक सोसायटी, म्हाडा कॉलनी, सर्वे नगर, आदर्श नगर, सौदामिनी सोसायटी, प्रगती नगर, शहाणे लेआउट, बाघाणी लेआउट, त्रिमूर्ती नगर, सुभाष नगर, भेंडे लेआउट, सोनेगाव, लोकसेवा नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अमर आशा लेआउट, पन्नासे लेआउट, एचबी इस्टेट, ममता सोसायटी, स्वागत सोसायटी, पराते नगर, समर्थ नगरी, अध्यापक लेआउट, एलआयजी/एमआयजी/एचआयजी कॉलनी, त्रिश्रण नगर, अहिल्या नगर, हिरणवार लेआउट, प्रसाद नगर, सहकार नगर, गजानन धाम, मनीष लेआउट, जलविहार कॉलनी, मंगलधाम सोसायटी, जलतरंग, नेल्को सोसायटी, एनआयटी भाग्यश्री लेआउट, झाडे लेआउट, अष्टविनायक नगर, कॉसमॉस टाऊन, राधेश्याम नगर, संघर्ष नगर.
जैताळा GSR CA – रमाबाई आंबेडकर नगर, दाते लेआउट, वडास्कर लेआउट, शिव विहार, विजय विहार, हिरणवार लेआउट, जनहित सोसायटी, एकात्म नगर, दादाजी नगर, वानखेडे लेआउट, फाकिड्डे लेआउट, जैताळा झोपडपट्टी, महिंद्रा कॉलनी, ठाकरे लेआउट, शारदा नगर, साई लेआउट, भांगे लेआउट.
त्रिमूर्ती नगर CA – सोनेगाव, पनासे लेआउट, एचबी स्टेट, सहकार नगर, गजानन धाम, पॅराडाईज सोसायटी, ममता सोसायटी, समर्थ नगर, विजय सोसायटी, इंद्रप्रस्थ नगर, लोकसेवा नगर, मनीष लेआउट, साईनाथ नगर, आदर्श कॉलनी, प्रियदर्शनी नगर, अमर आशा लेआउट, फुलसंगे लेआउट, भुजबळ लेआउट, गेडाम लेआउट, गुड्डे लेआउट.
राम नगर ESR CA – गोकुळपेठ, राम नगर, मारारटॉली, टेलेनखेडी, टिळक नगर, भारत नगर, हिंदुस्थान कॉलनी, वर्मा लेआउट, नवा वर्मा लेआउट, अंबाझरी लेआउट, समता लेआउट, यशवंत नगर, हिलटॉप, अंबाझरी झोपडपट्टी, पांढराबोडी, संजय नगर, ट्रस्ट लेआउट, मुंजे बाबा झोपडपट्टी इत्यादी.
राम नगर GSR CA – गिरिपेठ, त्रिकोणी उद्यान, राम नगर चौक ते लक्ष्मी भवन चौक, गोकुळपेठ, खारे टाउन, शंकर नगर, गांधी नगर, शिवाजी नगर, धरमपेठ, विद्यापीठ वाचनालय क्वार्टर्स, लॉ कॉलेज चौक, अंबाझरी.
सेमिनरी हिल्स ESR CA – सुरेंद्रगड, मानवता नगर, जय बजरंग सोसायटी, सरोज नगर, मनोहर विहार, भीमटेकडी, धम्मा नगर, राजीव नगर, गोंड मोहल्ला, शास्त्री नगर, एमईएस संप, एमईसीएल, सीपीडब्ल्यूडी इत्यादी.
सेमिनरी हिल्स GSR CA – सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर (काटोल रोड), पोलिस लाईन टाकळी, ग्वालिपुरा, फ्रेंड्स कॉलनी, केटी नगर, गुलशन कॉलनी, क्रांतिसुर्या नगर, वीरचक्र कॉलनी, वेलकम सोसायटी, प्रेणा नगर, अकर नगर, आरबीआय कॉलनी, दीपक नगर, नेल्को सोसायटी, पंचशील चौक, नेतेजी नगर, वेणुवन सोसायटी, फाळके लेआउट, वृंदावन कॉलनी, म्हाडा कॉलनी, आदिवासी कॉलनी, रक्षा कॉलनी, वडार मोहल्ला, स्वामी कॉलनी, जयविघ्नहर्ता कॉलनी.
डाभा CA – डाभा, ढाबा बस्ती, आशादीप सोसायटी, गव्हर्नमेंट प्रेस सोसायटी, इन्कम टॅक्स कॉलनी, ठाकरे लेआउट, भीवसन खोऱी (झोपडपट्टी), गौतम नगर, हजारी पहाड, प्रीती सोसायटी, संतकृपा सोसायटी, सबेना सोसायटी, नीलकंठ सोसायटी, गंगा नगर (झोपडपट्टी), जगदीश नगर (झोपडपट्टी), केजीएन सोसायटी, मकाळधोकडा.
टेकडी वाडी CA – टेकडी वाडी, साई नगर, वैभव नगर, सारिपुत्र नगर, वैष्णोमाता नगर.
रायफल लाईन – आमदार निवास, सिव्हिल लाईन, रवी भवन, धरमपेठ नवी गल्लीत, घाटे लेआउट, रामदासपेठ, काचीपुरा, गिरिपेठ, गोरेपेठ, वसंतराव नाईक, पटकरशहा निवास, आंबेडकर नगर, गौलिपुरा, धरमपेठ.
सिव्हिल लाईन्स DT – वॉकर स्ट्रीट, हायकोर्ट बंगलो, इन्कम टॅक्स, आरबीआय, मरियम नगर, पीएनटी कॉलनी, लेडीज क्लब चौक, रवी नगर, सर्व पीडब्ल्यूडी क्षेत्र, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स, अहिंसा चौक.
IBM DT – रवी नगर, टेलेनखेडी हनुमान मंदिर परिसर.
फुटाळा लाईन – धोबीघाट, जुनी फुटाळा, नवी फुटाळा, संजय नगर, विद्यापीठ परिसर, ट्रस्ट लेआउट, सुदाम नगर (वरचा भाग), हनुमान मंदिर टेलेनखेडी.
चिंचभवन CA – शिल्पा सोसायटी, जयदुर्गा सोसायटी, समाज भूषण सोसायटी, पंचतारा सोसायटी, भारतीय गृहनिर्माण सोसायटी, ऋषी सोसायटी, सुरज सोसायटी, वैशाली नगर, कैकडे नगर, दत्तात्रय सोसायटी, मंगलमय सोसायटी, साई पल्लवी सोसायटी, घरकुल सोसायटी, गुरुचाया सोसायटी, पित्रुचाया सोसायटी, झुलेलाल सोसायटी, जय हिंद सोसायटी, उदय सोसायटी, कुसुम सोसायटी, राय इम्पिरियल, फ्लोरिना पार्क, ओम शांतिनिकेतन सोसायटी, मेहर बाबा नगर, शांतिनिकेतन नगर, जुनी वस्ती, दत्तमंदिर, भारतीय सोसायटी, जयदुर्गा 2/3/4/6, संताजी सोसायटी, मनीष नगर सोसायटी, आरटीओ सोसायटी, शुभांगी सोसायटी, शक्ती न्यू समर्थ सोसायटी, जय बद्रीनाथ सोसायटी, गिरी कुंज सोसायटी, इंगोळे नगर, कन्नमवार नगर, कर्वे नगर, जीवन अक्षय सोसायटी, समाज एकता सोसायटी, कृषी नारा सोसायटी, लघुवेतन सोसायटी, नगर नागरिक सोसायटी, श्याम नगर, प्रभु नगर, संत तुकडोजी सोसायटी.
बोरीयापुरा/खदान ESR CA – रेड स्टोन्स, चुना मशीद, शारदा माता मंदिर, कोसरकर मोहल्ला, नंदबाजी डोब, चापरे मोहल्ला, खरबिकर मोहल्ला, देवघर मोहल्ला, बाजीराव गल्ली, गोळीबार चौक, हेडाव मोहल्ला, कुराडकर मोहल्ला.
सिताबर्डी किल्ला 1 CA – बजेरिया, भालदारपुरा, खदान, संत्रा मार्केट, छोटी खदान, पोथी गल्ली, बापुराव गल्ली, ज्योति नगर, गांधी मार्केट, गंजीखेत, गंजीपेठ, तीन नाल चौक, फिश मार्केट, लाल स्कूल, हज हाऊस, राममंदिर गल्ली, चिटणीस पार्क, मेंदी फव्वारा चौक, चितरौली, जलालपूरा, कोठी रोड, दरोडकर चौक, तेलीपुरा, दक्षिणामूर्ती चौक, अराफत हॉटेल मागे, साई मंदिर परिसर, बडकस चौक, नंगा पुतळा, सूत मार्केट, दवाइ मार्केट, गांधीबाग गार्डन सुपर मार्केट, भोईपुरा, हंसापुरी, गौलिपुरा.
सिताबर्डी किल्ला 2 CA – कॉटन मार्केट, खंडोबा मंदिर, इंदिरा गांधी स्लम, शनिवारी कॉटन मार्केट चौक, चंदक लेआउट, विजय टॉकीज, घाट रोड (ईरोस मोटर्स), सुभाष रोड, गीता मंदिर, अग्र्यराम देवी चौक, सिंधिखाना, गणेशपेठ, एसटी बसस्थानक, न्यू कॉटन मार्केट, राहुल हॉटेल, गणेशपेठ म्हाडा, उंटखाना, रामबाग, राजाबक्षशा, इंदिरा नगर, जतारोडी 1/2/3, बारा सिग्नल बोरकर नगर, टिंबर मार्केट, पटेल चौक, दहीपुरा उंटखाना, ग्रेट नाग रोड, इमामवाडा, काफला बस्ती, गुजरवाडी, इंदिरा गांधी स्लम.
किल्ला महाल CA – बापू महाजन गल्ली, गजानन महाराज गेट, झेंडा चौक, मातृसेवा संघ संप, किल्ला गेट संप, गायत्री कॉम्प्लेक्स, कल्याणेश्वर मंदिर, उपाध्ये गल्ली, तुळशीबाग रोड, भोसला कॉलनी, अलीखंब, भुतेश्वर नगर, शिवाजी नगर, नंदाजी नगर, नवाबपुरा, संघ बिल्डिंग (P), कोठी रोड, दसरा रोड, राहटेकर वाडी, गायत्री कॉन्व्हेंट.
गिट्टीखदान GSR CA – उत्थान नगर, इंद्रायणी नगर, बोरगाव, नागेश नगर, भुपेठ नगर, गिट्टीखदान, मंजीदाना कॉलनी, कुतुबशाह नगर, दाशरथ नगर, शीला नगर, फागो लेआउट, अममत नगर, जाफर नगर, गांधी लेआउट, सुरज सोसायटी, लुंबिनी नगर, राज नगर, ज्ञानेश्वर सोसायटी, जय हिंद नगर, गाडगे बाबा सोसायटी, पेन्शन नगर, पोलिस लाईन टाकळी, कामगार नगर, सादिकाबाद, गंगा नगर, श्रीनगर, अयप्पा नगर, शमशुद्दीन लेआउट.
लक्ष्मी नगर नवा CA – सुरेंद्र नगर, देवो नगर, सावरकर नगर, विवेकानंद नगर, विकास नगर, हिंदुस्थान कॉलनी, प्रगती नगर, गजानन नगर, सहकार्य नगर, समर्थ नगर (पूर्व व पश्चिम), प्रशांत नगर, टोटल अजनी क्षेत्र, उर्विला कॉलनी, राहुल नगर, नवजीवन कॉलनी, छत्रपती नगर (पॉवर हाऊस जवळ), कानफाडे नगर, विश्राम नगर, संताजी नगर, नारगुंदकर लेआउट, एलआयसी कॉलनी, रामकृष्ण नगर.
वरील भागांतील रहिवाशांनी कृपया आधीच पाण्याचा साठा करून ठेवावा आणि आवश्यक दुरुस्तीच्या कामकाजात सहकार्य करावे.
पाणीपुरवठ्याबाबत अधिक माहितीसाठी, ग्राहक NMC-OCW हेल्पलाइन क्रमांक 1800 266 9899 वर संपर्क साधू शकतात किंवा contact@ocwindia.com वर ईमेल करू शकतात.