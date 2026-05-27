जन्मदिन विशेष: कैसे नितिन गडकरी बने भारत के ‘हाईवे मैन’ और नागपुर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहचान

नागपुर: केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सड़क, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति देने वाले गडकरी को आज देशभर में “हाईवे मैन ऑफ इंडिया” के नाम से जाना जाता है। तेज फैसले, बड़े विजन और काम पूरा करने की शैली ने उन्हें भारतीय राजनीति में अलग पहचान दिलाई है।

27 मई 1957 को नागपुर में जन्मे गडकरी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से की थी। बाद में वे भाजपा में लगातार आगे बढ़ते गए और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बने।

जब बदली भारत की सड़कों की तस्वीर

2014 में सड़क परिवहन मंत्रालय संभालने के बाद गडकरी ने देश में हाईवे निर्माण की रफ्तार को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया। उनके कार्यकाल में एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर, फ्लाईओवर और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी आई।

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देश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स – जैसे भारतमाला परियोजना, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और विभिन्न ग्रीनफील्ड कॉरिडोर – गडकरी के कार्यकाल में तेजी से आगे बढ़े।

नागपुर को भी मिला बड़ा फायदा

नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में भी गडकरी की परियोजनाओं का बड़ा असर देखने को मिला। शहर में:

मेट्रो परियोजना को गति,

मल्टी-लेवल फ्लाईओवर,

आउटर रिंग रोड विस्तार,

समृद्धि महामार्ग कनेक्टिविटी,

MIHAN क्षेत्र के रोड नेटवर्क,

राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

जैसे कई प्रोजेक्ट्स ने शहर की तस्वीर बदली।

“असंभव” लगने वाले आइडिया भी किए लागू

गडकरी सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जिनकी देशभर में चर्चा हुई:

प्लास्टिक और कचरे से सड़क निर्माण

एथेनॉल और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा

ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परिवहन

बायोफ्यूल मॉडल

विदर्भ में तैयार “बाहुबली” बांस क्रैश बैरियर

इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ऊर्जा वाहनों पर जोर

वे लगातार कहते रहे हैं कि भारत को पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करनी होगी और ग्रीन एनर्जी भविष्य का रास्ता है।

विरोधी भी करते हैं तारीफ

राजनीतिक मतभेदों के बावजूद गडकरी उन चुनिंदा नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें विपक्षी दलों के नेता भी खुलकर सराहते हैं। उनकी सीधी भाषा, अधिकारियों और ठेकेदारों को खुले मंच से चेतावनी देने की शैली, और “काम बोलता है” वाली छवि अक्सर चर्चा में रहती है।

उनके कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।

नागपुर का राष्ट्रीय चेहरा

नागपुर के लोगों के लिए गडकरी सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि शहर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाले नेता माने जाते हैं। समर्थकों का मानना है कि उन्होंने नागपुर और विदर्भ को इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और निवेश के नक्शे पर मजबूत जगह दिलाई।

आज देशभर में हाईवे विकास की बात हो या वैकल्पिक ऊर्जा की – नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे दिखाई देता है।

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