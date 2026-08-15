नागपुर की मेयर नीता ठाकरे ने NMC मुख्यालय में फहराया तिरंगा

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नागपुर, 15 अगस्त 2026: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर की महापौर नीता ठाकरे ने शनिवार को नागपुर महानगरपालिका (NMC) मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने मनपा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दल की परेड का निरीक्षण किया और जवानों की सलामी स्वीकार की।

समारोह को संबोधित करते हुए महापौर नीता ठाकरे ने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से नागपुर शहर का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित विकास कार्यों की कमी अब तेजी से पूरी की जा रही है।

महापौर ने कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्वजों ने भारी त्याग और संघर्ष किया। ऐसे में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और देश की एकता को मजबूत बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में विकास को गति मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, जिसमें सफाई कर्मचारी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल हैं।

संपत्ति कर वसूली के लिए 100 POS मशीनें वितरित

समारोह के दौरान संपत्ति कर भुगतान को आसान और तेज बनाने के लिए मनपा के कर संग्रहकर्ताओं को 100 POS मशीनें वितरित की गईं।

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इन मशीनों की मदद से संपत्ति करदाता डिमांड नोटिस प्राप्त करते समय ही डिजिटल माध्यम से अपना कर जमा कर सकेंगे। इससे नागरिकों को बार-बार मनपा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम ने बताया कि इस सुविधा से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अन्य करदाताओं को लाभ मिलेगा। इससे संपत्ति कर भुगतान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक, तेज और पारदर्शी होगी।

यह पहल स्थायी समिति की सभापति शिवानी दाणी-वखरे की संकल्पना पर शुरू की गई है और मनपा के संपत्ति कर विभाग द्वारा 100 POS मशीनें खरीदी गई हैं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ का गायन

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ का गायन भी किया गया। गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार इसके सभी अंतरों का गायन किया गया।

समारोह में उपमहापौर लीला हाथीबेड, स्थायी समिति सभापति शिवानी दाणी-वखरे, सत्तापक्ष नेता नरेंद्र ‘बाल्या’ बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन, अतिरिक्त आयुक्तों सहित कई नगरसेवक, अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी और शुभांगी पोहरे ने किया। आभार प्रदर्शन मनीष सोनी ने किया।

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