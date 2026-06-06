NEET वाद; दिल्याच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन, शिक्षणमंत्री प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी!

नवी दिल्ली : NEET 2026 परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटीचे आरोप आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात शनिवारी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी व युवकांनी जोरदार आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान केंद्रीय शिक्षणमंत्री Dharmendra Pradhan यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.
आंदोलनकर्त्यांनी परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी करत शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहारांबाबत केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे, अशी भूमिका मांडली. आंदोलनस्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, CBSE मूल्यांकन प्रक्रियेवरील प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित मुद्द्यांमुळे युवकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला. यावेळी शिक्षण क्षेत्रात उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली.
या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे.