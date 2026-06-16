Published On : Tue, Jun 16th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ‘थाळी बजाओ’ आंदोलन; महागाईविरोधात सरकारला इशारा

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नागपूर : वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांच्या वतीने नागपुरातील संविधान चौकात ‘थाळी बजाओ’ आंदोलन करण्यात आले. गॅस सिलिंडर हातात घेऊन आणि थाळ्या वाजवत कार्यकर्त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

महिला शहराध्यक्षा प्रिया फुके यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या या आंदोलनात पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा निषेध करण्यात आला. इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम होत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

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माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि शहराध्यक्ष दुनेश्वर पैठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

संविधान चौकात थाळ्या वाजवत कार्यकर्त्यांनी महागाईच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने तातडीने इंधन दर आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी बोलताना दुनेश्वर पैठे यांनी इशारा दिला की, महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने शहरात ‘चक्का जाम’ आंदोलन छेडले जाईल.

या आंदोलनात शैलेंद्र तिवारी, महेंद्र भणगे, एस. बी. अहमद, वर्षा शामकुळे, देवेंद्र घरडे, मोरेश्वर जाधव, विजय येंडे, नंदकिशोर मते, शरद साहू, गोपाल ठाकूर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

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