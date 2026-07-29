Published On : Wed, Jul 29th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नंदनवन चोरी का खुलासा: नाबालिग बेटे ने साथी संग रची साजिश, ₹3 लाख के गहने बरामद

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नागपुर: नंदनवन थाना क्षेत्र में हुई करीब ₹7.48 लाख की चोरी के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि वारदात किसी बाहरी चोर ने नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता महिला के नाबालिग बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विधि संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब ₹3 लाख के सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, वाठोडा के मुरलीनंदन नगर निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 20 जुलाई की रात परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। रात करीब 2:30 बजे उनकी नींद खुली तो मुख्य दरवाजा खुला मिला। जांच करने पर बेडरूम की बालकनी का दरवाजा टूटा हुआ था और अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था। घर से सोने, प्लेटिनम और डायमंड के आभूषण सहित करीब ₹7.48 लाख का माल चोरी हो चुका था।

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July 29 ,2026 - Time 10.30Hrs
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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर शक्ति माता नगर निवासी 25 वर्षीय हिमांशु घनश्याम चंदिकर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक विधि संघर्षरत बालक को भी हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि फरियादी महिला के नाबालिग बेटे ने ही घर में चोरी की योजना बनाई थी। उसने घर से चोरी किए गए आभूषण अपने साथी हिमांशु को सौंप दिए थे। पुलिस के अनुसार, दोनों को भोग-विलास की जिंदगी, महंगे शौक और पब में मौज-मस्ती करने का शौक था। इसी के लिए उन्होंने अपने ही घर में चोरी की साजिश रची।

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पुलिस का संदेह शुरुआत से ही घर के किसी सदस्य पर था, क्योंकि वारदात के समय परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे और मुख्य दरवाजे का ताला भी टूटा नहीं था। इसी आधार पर जांच की दिशा बदली गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया।

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब ₹3 लाख मूल्य के सोने के आभूषण बरामद कर लिए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है और चोरी के शेष माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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