पेपरफुटी, विद्यार्थी आंदोलन अन् सरकारची भूमिका; नागपुरात नाना पटोलेंचा हल्लाबोल

नागपूर : विद्यार्थी आंदोलन, कथित पेपरफुटी प्रकरण आणि शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांवरून काँग्रेसचे नेते तथा आमदार नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत देशभरात काँग्रेसतर्फे सत्याग्रह आणि कँडल मार्चचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती दिली.
पटोले म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारविरोधातील तरुणांचा असंतोष विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून समोर आला आहे. आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईवरही त्यांनी टीका करत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज व्यक्त केली.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार करत त्यांनी पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप केला. आंदोलनाला राजकीय स्वरूप देण्याचा काँग्रेसचा हेतू नसून विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याची भूमिका पक्षाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीका करत पटोले म्हणाले की, विरोधी पक्षात असताना पेपरफुटीवर भाष्य करणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यानंतर अपेक्षित सुधारणा केल्या नाहीत. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान संसदेत या विषयावर चर्चा न झाल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सोनम वांगचूक, ठाकरे बंधूंचा मोर्चा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्यांवरही पटोलेंनी भाष्य केले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून सकारात्मक तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आंदोलनावरील भूमिकेवर टीका करत पटोले म्हणाले की, विरोधात असताना आंदोलन करणारेच आज आंदोलकांवर टीका करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने संवाद साधून न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
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