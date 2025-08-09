Published On : Sat, Aug 9th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

कौन सा ‘तुली’ बहन को मरा बताकर जमीन हड़पने के आरोप में फंसा?

नागपुर: नागपुर में एक चौंकाने वाला पारिवारिक विवाद सामने आया है, जहां मशहूर व्यापारी मोहब्बत सिंह तुली पर अपने ही छोटे भाई दिलिप सिंह तुली को जमीन के सौदे में धोखा देने का आरोप लगा है।

पुलिस के अनुसार, बोखारा (कोराडी) में 3 एकड़ की जमीन 1991 में दिलिप सिंह, उनके बड़े भाई मोहब्बत सिंह, और उनकी बहनें परविंदर कौरकमलजीत कौर ने मिलकर खरीदी थी। कमलजीत कौर के निधन के बाद उनकी हिस्सेदारी उनके तीन बेटों के नाम कर दी गई।

शिकायत में आरोप है कि 78 वर्षीय मोहब्बत सिंह ने फर्जी दस्तावेज बनाए, एक नकली पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की, और यहां तक कि परविंदर कौर को मृत घोषित कर दिया—जबकि वह जिंदा हैं—ताकि वह 40% जमीन अपने नाम करवा सकें। बाद में यह हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया गया।

यह रजिस्ट्री सक्करदरा स्थित डिप्टी सब-रजिस्टार के कार्यालय में हुई बताई जा रही है। खुद को ठगा महसूस कर, होटल और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े दिलिप सिंह ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत शिकायत दर्ज कराई।

सक्करदरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक मुкунदा ठाकरे ने मामले की पुष्टि की और कहा कि दस्तावेजों व गवाहों के बयान की जांच जारी है, ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।

