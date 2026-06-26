नागपुर चोरी कांड: शादी में गया परिवार, चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

यशोधरानगर पुलिस ने चोर गैंग का मास्टरमाइंड दबोचा, 10.70 लाख के गहने बरामद

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नागपुर: शहर के यशोधरानगर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने गए एक परिवार के सूने घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ली। हालांकि, यशोधरानगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस सनसनीखेज घरफोड़ चोरी का पर्दाफाश कर गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर तीन अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 लाख 70 हजार रुपये से अधिक कीमत के सोने के गहने बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, फरियादी किशोर निम्जे अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए परिवार सहित घर से बाहर गए थे। मकान पर ताला लगा हुआ था और बच्चे पड़ोसी के यहां सोने चले गए थे। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे करीब 6 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण तथा नकदी चोरी कर फरार हो गए।

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घटना की शिकायत मिलने के बाद यशोधरानगर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मुबारक वकील बाबू शहा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने तीन साथियों निकेश शाहू, नरेंद्र उर्फ बाली बोक्डे और सलमान इकबाल खान के नामों का खुलासा किया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि यह गिरोह केवल यशोधरानगर क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कोराडी और कलमना थाना क्षेत्रों में भी कई घरफोड़ियों की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10.70 लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने के गहने बरामद किए हैं।

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फिलहाल पुलिस फरार तीन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की आगे की जांच जारी है।

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