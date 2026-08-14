Nagpur: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

Nagpur: शांतिनगर थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में कथित तौर पर घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। महिला की शिकायत के तुरंत बाद शांतिनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सोते समय घर में घुसने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, 35 वर्षीय पीड़िता शांतिनगर थाना क्षेत्र में रहती है। गुरुवार सुबह महिला अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी तेजराम मोंढेकर कथित तौर पर बिना अनुमति उसके घर में दाखिल हुआ।
आरोप है कि आरोपी महिला के पास पहुंचा और उससे शारीरिक सुख की मांग करने लगा। महिला ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ अश्लील हरकत की।
महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार
महिला ने विरोध करते हुए शोर मचाया। इसके बाद आरोपी मौके से निकल गया। घटना के बाद पीड़िता ने शांतिनगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी तेजराम मोंढेकर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस के अनुसार, आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस उसके पूर्व मामलों और इस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और शांतिनगर पुलिस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है।
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