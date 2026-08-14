Published On : Fri, Aug 14th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

Nagpur: ऑपरेशन ऑल आउट में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 636 नाइट्राजेपाम टैबलेट जब्त

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Nagpur: 15 अगस्त के मद्देनजर चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत क्राइम ब्रांच यूनिट-5 ने कलमना थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। गुलशन नगर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 636 नाइट्राजेपाम टैबलेट और चार धारदार हथियार बरामद किए। कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके भाई और कथित टैबलेट सप्लायर शेट्टी की तलाश जारी है।

गुलशन नगर में मकान पर छापा

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Aug 14 ,2026 - Time 10.30Hrs
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पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि गुलशन नगर स्थित नागमंदिर के पास एक मकान में नशीली दवाओं के साथ धारदार हथियार रखे गए हैं। सूचना के आधार पर यूनिट-5 की टीम ने मकान पर छापा मारकर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान पुलिस को NITZASCEN-10 NITRAZEPAM की 636 टैबलेट मिलीं। बरामद टैबलेट की कीमत करीब 2,862 रुपये बताई गई है। पुलिस ने जांच के लिए टैबलेट के नमूने अलग रखे हैं।

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कोयता और तीन चाकू बरामद

नशीली गोलियों के अलावा पुलिस ने मौके से एक कोयता और तीन धारदार चाकू भी बरामद किए। इस तरह कार्रवाई में कुल चार धारदार हथियार जब्त किए गए।

पुलिस ने मौके से संतोष उर्फ मामा उर्फ कुबड़ा राजुदास यादव को गिरफ्तार किया है।

भाई और सप्लायर फरार

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी का भाई सुमीत राजुदास यादव भी मामले में शामिल हो सकता है। इसके अलावा नाइट्राजेपाम टैबलेट सप्लाई करने वाले शेट्टी नामक व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है।

दोनों फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

NDPS एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला

कलमना पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट, भारतीय हथियार कानून और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जब्त की गई टैबलेट और हथियारों की जांच के साथ ही पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नशीली दवाओं की सप्लाई कहां से की जा रही थी और इसके नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं।

15 अगस्त के मद्देनजर नागपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। मामले की आगे की जांच कलमना पुलिस कर रही है।

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