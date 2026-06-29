महिला की मोपेड में छिपाया MD, CCTV ने खोली आरोपी की पोल

नागपुर: नागपुर में एक महिला को झूठे एमडी ड्रग्स केस में फंसाने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला की मोपेड में एमडी ड्रग्स छिपाकर पुलिस को झूठी सूचना दी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, रविवार रात क्राइम ब्रांच यूनिट-2 को सूचना मिली कि वाडी थाना क्षेत्र के साहिल कॉम्प्लेक्स के पास खड़ी एक महिला की मोपेड में एमडी पाउडर रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान मोपेड के फुटरेस्ट के नीचे छिपाए गए दो पाउच से करीब 8 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया।
पूछताछ में महिला ने साफ कहा कि बरामद ड्रग्स उसका नहीं है और किसी ने उसे फंसाने के इरादे से उसकी गाड़ी में रखा है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि गोपाल किशन झोडगे ने ही महिला की मोपेड में एमडी पाउडर रखा था।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि निजी विवाद के चलते उसने महिला को झूठे एनडीपीएस मामले में फंसाने के उद्देश्य से पुलिस को गलत सूचना दी थी।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एमडी पाउडर, एक मोबाइल फोन और एक मोपेड सहित करीब 85 हजार रुपये का सामान जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच वाडी पुलिस कर रही है।
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