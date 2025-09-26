पूर्व नागपुर के ट्रैफिक संकट को कम करने के लिए दो मल्टी-लेवल फ्लाईओवर प्रस्तावित

नागपुर: पूर्व नागपुर में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MahaRail) ने राज्य सरकार को दो बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स की विस्तृत योजना प्रस्तुत की है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 656 करोड़ रुपये है। मंजूरी मिलने के बाद, ये फ्लाईओवर शहर के सबसे व्यस्त मार्गों पर यातायात को काफी हद तक सुगम बनाएंगे।
फ्लाईओवर 1: खरबी–संगर्ष नगर
- अनुमानित लागत: 364 करोड़ रुपये
- लंबाई: 2.8 किमी
- संरचना: यह मल्टी-लेवल फ्लाईओवर दो इंटरसेक्टिंग ब्रिजों का निर्माण करेगा — पहला 1.13 किमी लंबा, दो-लेन ब्रिज, उदय लॉन चौक से सिम्बायोसिस कॉलेज तक; दूसरा 1.7 किमी लंबा, चार-लेन ब्रिज, पारडी फ्लाईओवर से खरबी तक।
- डिज़ाइन विशेषताएँ: दोनों फ्लाईओवर के इंटरसेक्शन पर, जो संभावित रूप से वाटोडा रोड और इनर रिंग रोड जंक्शन के पास होगा, 18 मीटर का केंद्रीय पिलर स्थापित किया जाएगा। एक ब्रिज 18 मीटर ऊँचाई पर और दूसरा 8 मीटर पर गुजरता है, जो एक अनूठा मल्टी-लेवल ट्रैफिक समाधान प्रस्तुत करेगा।
फ्लाईओवर 2: गंगाबाई घाट–वर्धमान नगर
- अनुमानित लागत: 292 करोड़ रुपये
- लंबाई: 1.6 किमी, दो-लेन मुख्य फ्लाईओवर, 11 मीटर चौड़ा
- संरचना: मुख्य फ्लाईओवर को अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए दो आर्म्स से समर्थन मिलेगा — पहला 400 मीटर लंबा आर्म (7.5 मीटर चौड़ा) चापरू नगर चौक से जुड़ेगा और दूसरा 350 मीटर लंबा आर्म (7.5 मीटर चौड़ा) अम्बेडकर नगर चौक तक जाएगा।
पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े ने पुष्टि की कि ये प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा, “पूर्व नागपुर में यातायात जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है, ऐसे में ये फ्लाईओवर लंबी अवधि तक लोगों को राहत देंगे।”
MahaRail अधिकारियों के अनुसार, इन डिज़ाइनों को विस्तृत सर्वे और ट्रैफिक अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, “खरबी–संगर्ष नगर का इंटरसेक्शन डिज़ाइन नागपुर के लिए पहली बार होगा और यह एक अनूठा मल्टी-लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में उभरेगा।”
निर्माण पूरा होने पर, ये फ्लाईओवर पूर्व नागपुर में यातायात की गति को तेज और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।