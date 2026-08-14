Published On : Fri, Aug 14th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

Nagpur: चलती ट्रेन में ₹1.96 करोड़ का विदेशी सोना बरामद, दो गिरफ्तार

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Nagpur: रेलवे मार्ग से विदेशी सोने की कथित तस्करी के खिलाफ RPF और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई की है। हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में भंडारा से नागपुर के बीच चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान में दो संदिग्ध सोना तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1.242 किलोग्राम विदेशी सोना, जिसकी अनुमानित कीमत ₹1 करोड़ 96 लाख 34 हजार 307 बताई गई है, बरामद किया गया।

एक सप्ताह के भीतर ट्रेन के जरिए विदेशी सोने की तस्करी के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।

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गुप्त सूचना के आधार पर चलती ट्रेन में कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, RPF क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हावड़ा-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में दो व्यक्ति विदेशी सोना लेकर यात्रा कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद RPF नागपुर और रायपुर की टीमों ने DRI को इसकी जानकारी दी।

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इसके बाद दोनों एजेंसियों की संयुक्त टीम ने ट्रेन में निगरानी शुरू की। ट्रेन जब भंडारा से नागपुर के बीच पहुंची, तब बी-12 कोच में दो यात्री संदिग्ध गतिविधियों में नजर आए। टीम ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद उनके सामान की तलाशी ली गई।

7 गोल्ड बिस्किट और एक सोने की छड़ बरामद

तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के पास से विदेशी सोने के सात बिस्किट और एक सोने की छड़ बरामद हुई। बरामद सोने का कुल वजन 1.242 किलोग्राम बताया गया है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, जब्त सोने की बाजार कीमत ₹1,96,34,307 आंकी गई है। सोना जब्त करने के बाद दोनों आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए DRI के हवाले कर दिया गया।

सोना कहां से आया, किसे पहुंचाना था?

अब DRI की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विदेशी सोना कहां से लाया गया था और इसे नागपुर या आगे किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था।

इसके अलावा आरोपियों के पीछे सक्रिय नेटवर्क, सोने के संभावित स्रोत और इसके खरीदारों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई

रेलवे के जरिए विदेशी सोने की कथित तस्करी के मामलों को देखते हुए RPF और अन्य जांच एजेंसियों ने ट्रेनों में निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर ट्रेन से विदेशी सोना बरामद किए जाने की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है।

पूरी कार्रवाई को गुप्त सूचना के आधार पर अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि गिरफ्तार आरोपियों का इससे पहले भी किसी तस्करी नेटवर्क से संबंध रहा है या नहीं।

तस्करी नेटवर्क की जांच जारी

जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनके संपर्कों और पिछले यात्रा रिकॉर्ड की भी जांच कर सकती हैं। साथ ही बरामद सोने के स्रोत और इसकी डिलीवरी से जुड़े संभावित लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

RPF और DRI की इस कार्रवाई से रेलवे मार्ग के जरिए होने वाली विदेशी सोने की कथित तस्करी पर निगरानी और सख्त होने की उम्मीद है। मामले में आगे की कार्रवाई DRI द्वारा की जा रही है।

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