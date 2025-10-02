Published On : Thu, Oct 2nd, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर टुडे – 14 वर्षों का स्वर्णिम सफर, सच्चाई की राह पर अडिग कदम

आज का दिन हमारे लिए केवल एक तारीख़ नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण है।
सन् 2012, महात्मा गांधी जयंती के दिन, तिलक पत्रकार भवन में माननीय श्री बनवारीलाल पुरोहित (पूर्व सांसद एवं दि हितवाद के मैनेजिंग एडिटर) के करकमलों से नागपुर टुडे का शुभारंभ हुआ था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ई-न्यूज़पेपर नागपुर की पहचान बनेगा। लेकिन आज, 13 वर्ष पूरे कर 14वें वर्ष की दहलीज़ पर खड़े होकर, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने पत्रकारिता का नया अध्याय लिखा है।

हमने तब सोचा, जब किसी ने नहीं सोचा था

  • जब डिजिटल पत्रकारिता केवल कल्पना थी, तब नागपुर टुडे ने उसे हक़ीक़त बनाया।
  • जब अनुभवी पत्रकार ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने को तैयार नहीं थे, तब हमने युवा पत्रकारों की एक नई टोली बनाई।
  • आज उन युवाओं में से कई ने अपने-अपने क्षेत्र में नाम कमाया है – और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

हम कह सकते हैं कि नागपुर टुडे ने यह परंपरा शुरू की कि समाचार केवल काग़ज़ तक सीमित नहीं, बल्कि क्लिक भर की दूरी पर हो सकते हैं।

आलोचनाओं के बीच हमारी पहचान

हम पर अक्सर आरोप लगे कि हम “नकारात्मक समाचार दिखाते हैं”
लेकिन सच्चाई यही है कि—

Gold Rate
1 Oct 2025
Gold 24 KT ₹ 1,17,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,08,900 /-
Silver/Kg ₹ 1,45,800/-
Platinum ₹ 49,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above
  • हम वही दिखाते हैं जो है।
  • हम सच को दबाते नहीं, सजाते नहीं।
  • हम प्रश्न पूछते हैं – प्रशासन से, नेताओं से, और व्यवस्था से।
  • हम जनता की परेशानियों को सामने रखते हैं, चाहे वह गड्ढ़ों से भरी सड़क हो, भ्रष्टाचार हो या नागरिक समस्याएँ।

अगर निर्भीक पत्रकारिता को नकारात्मक रिपोर्टिंग कहा जाता है, तो हमें इस नाम पर भी गर्व है। क्योंकि हमारा ध्येय कभी भी किसी को खुश करना नहीं रहा, बल्कि नागपुर की जनता की आवाज़ बुलंद करना रहा है।

हम नागपुर के साथ – हमेशा

हमारा अस्तित्व नागपुर से है और हमारी आत्मा नागपुरकरों में बसती है।
हम हर उस नागरिक के साथ खड़े हैं जो न्याय चाहता है, जो आवाज़ उठाना चाहता है और जो बदलाव देखना चाहता है।

  • नागपुर टुडे का वादा है –
    हम सच के साथ खड़े रहेंगे।
    हम जनता की आवाज़ बनते रहेंगे।
    हम कभी भी सच्चाई से समझौता नहीं करेंगे।

आभार – यह यात्रा आपकी है

आज नागपुर टुडे के 14वें वर्ष में प्रवेश करते हुए हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं—

  • अपने पाठकों को, जिनके विश्वास ने हमें मज़बूत बनाया।
  • अपनी टीम को, जिनकी मेहनत और निष्ठा ने इस पोर्टल को नई ऊँचाई दी।
  • अपने आलोचकों को, जिन्होंने हमें और अधिक मज़बूत व सजग बनाया।

नागपुर टुडे आज केवल एक समाचार पोर्टल नहीं, बल्कि नागपुर का दर्पण है।
हमारी यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी – सच्चाई, साहस और जनता के विश्वास के साथ।

कुमार नीलाभ – नागपुर टुडे 

 

Also Read : Nagpur Today launched at Patrakar Bhavan
Advertisement
Advertisement