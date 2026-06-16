टिमकी में एक ही रात 6 घरों में सेंधमारी, CCTV के आधार पर 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

नागपुर: नागपुर शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच तहसील थाना क्षेत्र की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। टिमकी स्थित चीमाबाई पेठ परिसर में एक ही रात में छह घरों में सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई और चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, टिमकी के चीमाबाई पेठ परिसर में रहने वाले आकाश सूर्यवंशी, जो एमएसएफ में कार्यरत हैं, घटना की रात ड्यूटी पर गए हुए थे। उनका परिवार घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था। इसी दौरान आरोपी ने घर की निचली मंजिल में सेंध लगाकर करीब 80 हजार रुपये के सोने के आभूषण चोरी कर लिए।
चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने आसपास के पांच अन्य घरों को भी निशाना बनाया। दीपक गुटकेवार, पुंडलिक गोडपागे और गोपाल रणदीवे समेत कुल छह घरों में सेंधमारी की गई। हालांकि अन्य घरों से आरोपी को कोई विशेष सामान हाथ नहीं लग सका।
घटना की सूचना मिलते ही तहसील पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। डॉग स्क्वॉड तथा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। फुटेज में दिखाई दिए संदिग्ध युवक की पहचान आदित्य उर्फ दिल्ली विकास बब्बर के रूप में हुई।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से एक चोरी की गाड़ी और वारदात में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी जब्त की है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
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