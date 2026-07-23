नागपुर में फ्लैट से मां-बेटे के शव मिले, जहरीला पदार्थ सेवन करने की आशंका

नागपुर: नागपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 56 वर्षीय महिला और उनके 33 वर्षीय बेटे के शव उनके फ्लैट से बरामद हुए हैं। पुलिस को घटनास्थल से एक हस्तलिखित नोट, जहरीले पदार्थ की आशंका वाली दो बोतलें और अन्य साक्ष्य मिले हैं। मामले की जांच जारी है।
मृतकों की पहचान अभया अनंता खानखोजे (56) और उनके बेटे अद्वैत अनंता खानखोजे (33) के रूप में हुई है। दोनों श्री गुरु माऊली अपार्टमेंट में रहते थे।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अभया कैंसर से पीड़ित थीं, जबकि अद्वैत ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। पुलिस के अनुसार, दोनों लंबे समय से गंभीर बीमारी का सामना कर रहे थे।
सोमवार रात पड़ोसियों ने फ्लैट बंद होने और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फ्लैट में प्रवेश किया, जहां बेडरूम में दोनों के शव मिले।
घटनास्थल से पुलिस ने एक हस्तलिखित नोट, जहरीले पदार्थ की आशंका वाली दो बोतलें, दो मोबाइल फोन तथा अन्य साक्ष्य बरामद किए। मौके पर उल्टी के निशान भी मिले, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक नमूने एकत्र किए।
पुलिस ने बताया कि हस्तलिखित नोट की सत्यता और मौत के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेजा गया है, जबकि विसरा और अन्य नमूनों को रासायनिक विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है।
फिलहाल कोतवाली पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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