नागपुर में फ्लैट से मां-बेटे के शव मिले, जहरीला पदार्थ सेवन करने की आशंका

Advertisement

नागपुर: नागपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 56 वर्षीय महिला और उनके 33 वर्षीय बेटे के शव उनके फ्लैट से बरामद हुए हैं। पुलिस को घटनास्थल से एक हस्तलिखित नोट, जहरीले पदार्थ की आशंका वाली दो बोतलें और अन्य साक्ष्य मिले हैं। मामले की जांच जारी है।

मृतकों की पहचान अभया अनंता खानखोजे (56) और उनके बेटे अद्वैत अनंता खानखोजे (33) के रूप में हुई है। दोनों श्री गुरु माऊली अपार्टमेंट में रहते थे।

Gold Rate July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /- Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /- Silver/Kg ₹ 2,27,000/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अभया कैंसर से पीड़ित थीं, जबकि अद्वैत ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। पुलिस के अनुसार, दोनों लंबे समय से गंभीर बीमारी का सामना कर रहे थे।

सोमवार रात पड़ोसियों ने फ्लैट बंद होने और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फ्लैट में प्रवेश किया, जहां बेडरूम में दोनों के शव मिले।

Advertisement

घटनास्थल से पुलिस ने एक हस्तलिखित नोट, जहरीले पदार्थ की आशंका वाली दो बोतलें, दो मोबाइल फोन तथा अन्य साक्ष्य बरामद किए। मौके पर उल्टी के निशान भी मिले, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक नमूने एकत्र किए।

पुलिस ने बताया कि हस्तलिखित नोट की सत्यता और मौत के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेजा गया है, जबकि विसरा और अन्य नमूनों को रासायनिक विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया है।

फिलहाल कोतवाली पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Advertisement

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप #NagpurNews #CrimeNews #PoliceAction #LatestNews #NewsUpdate CCTV ने खोला ऑटो चालक का राज! #Nagpur #NagpurNews #Crime #AutoDriver #CCTV... नागपुर के स्कूल में दर्दनाक हादसा! #NagpurNews #SchoolNews #Student #NewsUpdate #Investigation भंडारा बंद को मिला व्यापक जनसमर्थन #vidarbhanews #bhandara #newsupdate #maharashtranews राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन #vidarbhanews #gadchiroli #vidarbha #vidarbha #newsupdate शेगांव में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन! #Shegaon #Buldhana #Congress #NEET #StudentProtest #newsupdate

×