Published On : Thu, Jul 23rd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

फॅक्ट चेक: नागपूर रेल्वे स्थानकावरील मृत्यूची बातमी ठरली फेक,संबंधित व्यक्ती जिवंत असल्याचे स्पष्ट!

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नागपूर– रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मवर एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळल्याची बातमी सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाली होती. मात्र, पुढील पडताळणीनंतर ही माहिती पूर्णपणे चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक सूत्रे आणि उपलब्ध व्हिडिओंच्या आधारे संबंधित व्यक्ती जिवंत असल्याची अधिकृत पुष्टी झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्ती अनेक वर्षांपासून नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरात वास्तव्यास असलेला एक निराश्रित आणि बेघर व्यक्ती आहे. तो अनेकदा प्लॅटफॉर्मवर सलग अनेक तास, कधी-कधी दोन-दोन दिवस एकाच ठिकाणी झोपून राहतो. त्याच्या पायाला गंभीर जखम असल्यामुळे त्या ठिकाणी माशा घोंघावत असतात. ही परिस्थिती पाहून काहींनी तो मृत असल्याचा समज करून घेतला आणि त्यानंतर सोशल मीडियावर त्याच्या मृत्यूची अफवा वेगाने पसरली.

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यानंतर स्थानिक पातळीवर करण्यात आलेल्या पडताळणीत तसेच समोर आलेल्या व्हिडिओ आणि छायाचित्रांमधून संबंधित व्यक्ती जिवंत असल्याचे स्पष्ट झाले. तो उठून चालताना दिसल्याने त्याच्या मृत्यूबाबतची बातमी पूर्णपणे खोटी ठरली.

या घटनेतून पुन्हा एकदा अपुष्ट माहिती शेअर करण्याचे गंभीर परिणाम समोर आले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत अधिकृत पुष्टी होण्यापूर्वी अशी संवेदनशील माहिती प्रसारित करू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अप्रमाणित बातम्यांमुळे समाजात संभ्रम निर्माण होतो आणि संबंधित व्यक्ती तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो.

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सध्या संबंधित व्यक्ती सुरक्षित असून जिवंत असल्याची खात्री झाली आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर पसरलेली “मृतदेह आढळला” ही बातमी पूर्णपणे भ्रामक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

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