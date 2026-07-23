नागपुर रेलवे स्टेशन पर ‘लाश’ मिलने की खबर निकली गलत, संबंधित व्यक्ति जिंदा मिला

सोशल मीडिया पर फैली अफवाह का हुआ खुलासा, वीडियो सामने आने के बाद सच्चाई आई सामने

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नागपुर : नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति के मृत होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। प्रारंभिक परिस्थितियों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह खबर सामने आई थी। लेकिन अब मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। स्वतंत्र पुष्टि और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिस व्यक्ति को मृत समझा गया था, वह पूरी तरह जीवित है।

जानकारी के मुताबिक, संबंधित व्यक्ति लंबे समय से नागपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रहने वाला एक निराश्रित और बेघर व्यक्ति है। वह अक्सर प्लेटफॉर्म पर कई-कई घंटे, कभी-कभी दो-दो दिनों तक एक ही स्थान पर सोया रहता है। उसके पैर में गंभीर घाव होने के कारण उस पर मक्खियां मंडराती रहती हैं। उसकी यही हालत देखकर लोगों ने उसे मृत समझ लिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उसके शव मिलने की खबर वायरल हो गई।

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बाद में स्थानीय स्तर पर की गई पुष्टि और सामने आए वीडियो तथा तस्वीरों से स्पष्ट हो गया कि संबंधित व्यक्ति जीवित है। वह सामान्य रूप से उठकर चलता-फिरता दिखाई दिया, जिसके बाद मौत की खबर पूरी तरह गलत साबित हुई।

नागपुर टुडे स्पष्ट करता है कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सत्य और प्रमाणित जानकारी पाठकों तक पहुंचाना है। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर प्रकाशित समाचार के बाद जब वास्तविक तथ्य सामने आए, तो जिम्मेदार पत्रकारिता का पालन करते हुए यह संशोधित और सत्यापित जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

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नागपुर टुडे सभी पाठकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील करता है कि किसी भी व्यक्ति को मृत घोषित करने या ऐसी संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। अपुष्ट खबरें न केवल भ्रम फैलाती हैं, बल्कि संबंधित व्यक्ति और उसके परिजनों के लिए भी गंभीर मानसिक पीड़ा का कारण बन सकती हैं।

फिलहाल पुष्टि हो चुकी है कि संबंधित व्यक्ति जीवित है और सोशल मीडिया पर उसके मृत होने की खबर पूरी तरह भ्रामक साबित हुई है।

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