Published On : Fri, Jul 17th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार

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नागपुर: नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने छावनी चौक स्थित एक स्पा सेंटर पर छापेमारी कर कथित देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान स्पा संचालक को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन महिलाओं को मौके से सुरक्षित निकालकर पुलिस संरक्षण में लिया गया। मामले में सदर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, छावनी चौक स्थित अचरज टॉवर के भूतल पर संचालित रेडियंट सैलून एंड स्पा में मसाज सेंटर की आड़ में कथित रूप से देह व्यापार कराए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के लिए क्राइम ब्रांच ने एक डिकॉय ग्राहक भेजा। पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने पंचों की मौजूदगी में स्पा सेंटर पर छापा मारा।

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July 17 ,2026 - Time 10.30Hrs
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कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा संचालक भूषण नरेशराव वाघमारे (31), निवासी अजय नगर, को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस का आरोप है कि आरोपी महिलाओं को पैसों का लालच देकर उनसे देह व्यापार कराता था और उससे आर्थिक लाभ कमाता था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने ₹2,000 डिकॉय राशि, ₹1,000 नकद, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, उपयोग किए गए एवं सीलबंद कंडोम, डीवीआर बॉक्स सहित लगभग ₹36,000 का सामान जब्त किया।

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पुलिस ने मौके से मिली तीन महिलाओं को सुरक्षित निकालकर उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें पुलिस संरक्षण में रखा। आरोपी को भी सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(2) तथा अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम की धाराओं 3, 4, 5 और 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्राइम ब्रांच ने कहा है कि शहर में स्पा, मसाज पार्लर और अन्य प्रतिष्ठानों की आड़ में चल रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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