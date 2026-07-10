स्पा की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार का भंडाफोड़, संचालक गिरफ्तार

Advertisement

नागपुर: नागपुर क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग (SSB) ने राणा प्रताप नगर क्षेत्र में स्पा की आड़ में कथित रूप से चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जबकि स्पा संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा विभाग को सूचना मिली थी कि गोपाल नगर के तीसरे बस स्टॉप स्थित ‘मैजिक क्रिश स्पा एंड सलून’ में स्पा की आड़ में कथित अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने दो पंचों और एक बोगस ग्राहक की मदद से जाल बिछाया।

Gold Rate July 10 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 44,400 /- Gold 22 KT ₹ 1,34,000 /- Silver/Kg ₹ 2,25,100/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

जांच के दौरान एक महिला के लिए 3,500 रुपये में सौदा तय किया गया। जैसे ही बोगस ग्राहक कमरे तक पहुंचा, पहले से तैनात पुलिस टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि वे आर्थिक तंगी के कारण ऑनलाइन नौकरी की तलाश कर रही थीं। पुलिस के अनुसार, आरोप है कि स्पा संचालक ने कम समय में अधिक कमाई का लालच देकर उन्हें इस काम में लगाया था। कथित तौर पर प्रत्येक ग्राहक के बदले महिलाओं को लगभग 1,500 रुपये दिए जाते थे।

Advertisement

रेस्क्यू की गई दोनों महिलाओं को सुरक्षित महिला सुधार गृह भेज दिया गया है।

पुलिस ने स्पा संचालक सोमेश मंडले (30) को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए राणा प्रताप नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह कथित रैकेट कब से संचालित हो रहा था और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में आगे की जांच जारी है।

Advertisement

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY खराब बीज से किसानों पर दोहरी मार #Amravati #Farmers #BadSeeds #CropLoss #MaharashtraNews ज्ञानगंगा में मस्ती करता भालू वायरल ...#vidharbha #updatenews #latestnews #maharashtranews नंदिग्राम एक्सप्रेस में हनीमून सजावट वायरल ...#updatenews #latestnews #maharashtra #maharashtranews कूलर के पानी से शुरु हुआ विवाद, खूनी हमले में बदला #nagpurnews... कुएं में गिरे तेंदुएका सफल रेस्क्यू #Leopard #LeopardRescue #RescueOperation #ForestDepartment

×