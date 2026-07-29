नागपुर में बारिश के बीच बढ़ा सांपों का खतरा

नागपुर: शहर में लगातार हो रही बारिश के कारण सांप निकलने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को दो अलग-अलग इलाकों में जहरीले सांपों के निकलने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही सर्पमित्रों ने मौके पर पहुंचकर दोनों सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू किया।
पहली घटना पिपला फाटा स्थित सह्याद्री कॉम्प्लेक्स के पास हुई, जहां मिथुन लेंडे के घर के बाथरूम के दरवाजे में एक जहरीला नाग (कोबरा) फंस गया। परिवार ने जैसे ही दरवाजे में लटके सांप को देखा, घर में अफरा-तफरी मच गई।
सूचना मिलने पर सर्पमित्र मौके पर पहुंचे और काफी सावधानी से नाग को सुरक्षित बाहर निकाला। दरवाजे में फंसे रहने के कारण सांप घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए सिविल लाइंस स्थित सेमिनरी हिल्स वन विभाग ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर भेजा गया है। इलाज के बाद उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा।
दूसरी घटना विठोबा नगर में सामने आई, जहां तेज बारिश के दौरान एक सांप घर में घुसकर पलंग के नीचे छिप गया। घर के मालिक आशिष ठाकरे ने तुरंत सर्पमित्र को सूचना दी।
सर्पमित्र शुभम पराळे ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले गए।
सर्पमित्रों ने नागरिकों से अपील की है कि बारिश के मौसम में यदि घर या आसपास सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने का प्रयास न करें। तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित सर्पमित्रों को सूचना दें।
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