नागपुर हादरले ! शांतिनगरमध्ये 8 अल्पवयीन मुलींशी अश्लील कृत्य; आरोपी फरार

नागपूरच्या शांतिनगर पोलीस ठाणे हद्दीत एका सराईत गुंड्याकडून 8 अल्पवयीन मुलींशी अश्लील वर्तन आणि छेडछाडीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
माहितीनुसार, 27 वर्षीय निहाल कैथेल हा आपल्या वस्तीत राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलींना अश्लील इशारे करत होता. तसेच त्यांच्याशी छेडछाड करून त्यांचा पाठलाग करत असल्याचाही आरोप आहे. आरोपीच्या भीतीमुळे मुलींनी सुरुवातीला हा प्रकार कुणालाही सांगितला नव्हता.
दरम्यान, एका मुलगी घरगुती सामान आणण्यासाठी दुकानात गेली असता आरोपीने तिचा पाठलाग करून रस्त्यात छेडछाड केल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर घाबरलेल्या मुलींमधील एका मुलीने धाडस करून आपल्या कुटुंबीयांना सर्व प्रकार सांगितला.
यानंतर संबंधित मुलीच्या वडिलांनी आरोपीला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपीने त्यांच्याशी शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे संतप्त कुटुंबीयांनी शांतिनगर पोलीस ठाण्यात
तक्रार मिळताच पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत विनयभंग आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी निहाल कैथेल याच्यावर यापूर्वी चोरी आणि अवैध शस्त्र बाळगल्याचे गुन्हेही दाखल आहेत.
सध्या आरोपी फरार असून शांतिनगर पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत.