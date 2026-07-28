नागपुर में 29 जुलाई को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग रहेंगे बंद, भारी बारिश के मद्देनज़र कलेक्टर का आदेश

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नागपुर: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 28 से 30 जुलाई 2026 के बीच नागपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन बुधवार, 29 जुलाई को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है।

जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। 28 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे तक नागपुर शहर में 108 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि जिले के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।

Gold Rate July 28 ,2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 42,900 /- Gold 22 KT ₹ 1,32,600 /- Silver/Kg ₹ 2,18,900/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

प्रशासन ने कहा है कि यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो 29 जुलाई को जिले के कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। (The Times of India)

जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 और 34 तथा राज्य सरकार के संबंधित परिपत्र के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

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यह अवकाश निम्न क्षेत्रों के सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों पर लागू होगा:

सभी आंगनवाड़ी केंद्र

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय

कॉलेज

कोचिंग क्लासेस

प्रभावित क्षेत्र:

नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र

नागपुर ग्रामीण

हिंगणा

कामठी (काम्पटी)

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी आधिकारिक चेतावनियों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतें।

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