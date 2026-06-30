प्रेम प्रसंग के शक में महिला पर जानलेवा हमला

नागपुर: सक्करदरा थाना क्षेत्र में कथित प्रेम प्रसंग के शक को लेकर हिंसक विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसियों ने एक महिला पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मां को बचाने पहुंची उसकी 20 वर्षीय बेटी के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ कर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में गजानन खुरपुडे (35), मनीषा गजानन खुरपुडे (32) और सुषमा रोशन खुरपुडे (28) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला के पति एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि महिला अपने घर से ज़ुम्बा क्लास संचालित करती हैं। पड़ोस में रहने वाली एक महिला को शक था कि उसके पति और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध हैं। इसी संदेह को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था।
आरोप है कि 27 जून की सुबह करीब 8 बजे मनीषा और सुषमा खुरपुडे ने पीड़िता के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान गजानन खुरपुडे ने घर के बाहर रखा लोहे का गज (रॉड) उठाकर महिला के कंधे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
मां की चीख सुनकर बचाने पहुंची 20 वर्षीय बेटी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। आरोप है कि उसके पेट में लात मारी गई। इसके बाद आरोपियों ने घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़ित महिला ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। उपचार के बाद सक्करदरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की भी जांच कर रही है।
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