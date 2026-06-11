Published On : Thu, Jun 11th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

खुर्सापार आरटीओ नाक्यावर एसीबीचा सापळा; ५०० रुपयांची लाच घेताना मोटार वाहन निरीक्षकाला अटक!

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नागपूर : महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवरील खुर्सापार आरटीओ तपासणी नाक्यावर लाचखोरीचा प्रकार उघडकीस आला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केलेल्या कारवाईत मोटार वाहन निरीक्षक आणि एका खासगी व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मालवाहू ट्रकला तपासणी नाक्यावरून मार्ग देण्यासाठी चालकाकडे ५०० रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत चालकाने एसीबीकडे तक्रार केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पडताळणी करून सापळा रचला.

कारवाईदरम्यान एका खासगी व्यक्तीने तक्रारदाराकडून ५०० रुपये स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर एसीबीच्या पथकाने तत्काळ हस्तक्षेप करत संबंधिताला पकडले. चौकशीत ही रक्कम तपासणी नाक्यावरील अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून स्वीकारण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.

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प्राथमिक तपासानंतर मोटार वाहन निरीक्षक साजन शेंडे यांनाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणी केळवद पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एसीबीकडून पुढील तपास सुरू आहे.

दरम्यान, राज्याच्या सीमावर्ती तपासणी नाक्यांवर मालवाहतूक वाहनांकडून होणाऱ्या कथित अवैध वसुलीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांनी अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

एसीबीने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी झाल्यास त्वरित तक्रार नोंदवावी. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

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