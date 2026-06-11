Published On : Thu, Jun 11th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

MLC निवडणुकीआधी काँग्रेसची चिंता वाढली; उमेदवार हर्षजीत देशमुख संपर्काबाहेर असल्याचा दावा

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नागपूर -महाराष्ट्रातील विधानपरिषद (MLC) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षासाठी चिंताजनक घडामोड समोर आली आहे. अमरावती मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख गेल्या काही दिवसांपासून पक्षाच्या संपर्कात नसल्याचा आरोप स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. विरोधी पक्षांनी त्यांना आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न केल्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. देशमुख सध्या नागपूरमध्ये असल्याची माहिती मिळाली आहे.

दरम्यान, देशमुख यांनी रुग्णालयातून माध्यमांशी संवाद साधत सर्व आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी सांगितले की, गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून प्रकृती ठीक नसल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच, आपल्यावर कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

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काँग्रेसचे अमरावती ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष अनिरुद्ध देशमुख यांनी सांगितले की, हर्षजीत देशमुख यांच्याशी गेल्या चार-पाच दिवसांपासून संपर्क होत नाही. त्यांनी मतदारसंघात येऊन निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली असली तरी त्यांच्या आरोग्याबाबत पक्षाला ठोस माहिती मिळालेली नाही. संपर्क तुटल्यानंतर त्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशीही कोणताही संवाद साधलेला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

अमरावती विधानपरिषद मतदारसंघात यावेळी तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसकडून हर्षजीत देशमुख, भाजपकडून प्रवीण पोटे-पाटील आणि वंचित बहुजन आघाडीकडून नीलेश विश्वकर्मा हे उमेदवार मैदानात आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विधानपरिषदेच्या १६ जागांसह नागपूरमधील एका पोटनिवडणुकीसाठी १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांचे निकाल २२ जून रोजी जाहीर केले जाणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडून आलेले सदस्य मतदानाचा हक्क बजावतील.

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