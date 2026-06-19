नागपुर : नागपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 12.35 किलोग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया, जबकि तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों में भी खलबली देखी जा रही है। आरपीएफ की मुस्तैदी और नार्कोटिक्स डिटेक्शन डॉग ‘प्रिंस’ की सूझबूझ से ड्रग्स तस्करी की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई।
जानकारी के अनुसार, आरपीएफ की अपराध खुफिया शाखा की टीम प्लेटफॉर्म नंबर-8 के अजनी छोर स्थित फुटओवर ब्रिज पर नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान ट्रॉली बैग लेकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा एक युवक जवानों की नजर में आया। पूछताछ के दौरान युवक अपने सामान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिससे उस पर संदेह गहरा गया।
डॉग ‘प्रिंस’ ने खोला तस्करी का राज
संदेह के आधार पर युवक के ट्रॉली बैग की जांच की गई। बैग के भीतर खाकी टेप से लिपटे छह संदिग्ध पैकेट मिले। सूचना मिलते ही आरपीएफ का प्रशिक्षित नार्कोटिक्स डिटेक्शन डॉग ‘प्रिंस’ मौके पर पहुंचा। ‘प्रिंस’ ने बैग में मादक पदार्थ होने का स्पष्ट संकेत दिया, जिसके बाद स्वतंत्र पंचों और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में विस्तृत तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान छह पैकेटों से कुल 12.35 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। जब्त ड्रग्स की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 लाख 47 हजार रुपये बताई जा रही है।
यात्री बनकर कर रहा था तस्करी
गिरफ्तार युवक की पहचान दीपक (19), निवासी मथुरा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह रेल यात्री बनकर मादक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहा था। वह खड़ियार रोड से सूरत की यात्रा पर निकला था और इसी दौरान आरपीएफ के हत्थे चढ़ गया।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
आरपीएफ ने जब्त मादक पदार्थ और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया है। रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी किसी बड़े ड्रग्स सिंडिकेट या अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है या नहीं।
स्टेशन पर बढ़ाई गई चौकसी
इस कार्रवाई के बाद नागपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आरपीएफ और रेलवे पुलिस संयुक्त रूप से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।
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