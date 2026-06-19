Published On : Fri, Jun 19th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

Markets tumble 780 points as Accenture bleeds

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Sensex tumbles 786.58 points to 76,624.90 in early trade; Nifty declines 210.95 points to 23,959.80. Indian equity benchmarks opened in the red after Accenture reported weaker-than-expected earnings.

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