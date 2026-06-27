प्रतापनगर में खड़ी दो गाड़ियों को फूंका

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नागपुर: प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी दो गाड़ियों में आग लगा दी। आग की इस घटना में दोनों वाहनों के केबिन जलकर खाक हो गए, जिससे वाहन मालिक को करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, घटना श्यामनगर स्थित पानी की टंकी के पास की है। 67 वर्षीय जमाल यासीन पठाण पिछले 15 वर्षों से मजदूरों को कंक्रीट तोड़ने और लोहे की कटाई के उपकरण किराए पर देने का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने अपनी मारुति ओमनी और टाटा एस वाहन रोज की तरह सड़क किनारे खड़े किए थे।

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आरोप है कि देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने दोनों वाहनों के केबिन में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने के कारण दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा और वाहन मालिक को करीब 2.5 लाख रुपये की क्षति हुई।

घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

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फिलहाल आगजनी के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

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