Published On : Sat, Aug 30th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूर पोलिस-आरटीओची धडक मोहीम; ९ अनधिकृत फूड ट्रक जप्त

नागपूर : शहरात वाढत्या फूड ट्रक्समुळे वाहतूक कोंडी, अग्निसुरक्षेचा धोका आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारींवर अखेर प्रशासनाने कडक पाऊल उचलले आहे. ‘फूडपाथ फ्रीडम’ अभियानाअंतर्गत २९ ऑगस्ट रोजी नागपूर पोलिस आणि आरटीओ यांनी संयुक्त कारवाई करत ९ अनधिकृत फूड ट्रक्स जप्त केले.

ही कारवाई सोनागांव, सदर आणि लाकडगंज या झोनमध्ये करण्यात आली. त्यात सोनागांवमधून ४, सदरमधून ३ तर लाकडगंजमधून २ असे एकूण ९ फूड ट्रक्स ताब्यात घेण्यात आले.

Gold Rate
18 Aug 2025
Gold 24 KT ₹ 1,00,100 /-
Gold 22 KT ₹ 93,100 /-
Silver/Kg ₹ 1,15,400/-
Platinum ₹ 48,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूरमध्ये कार्यरत असलेले बहुतेक फूड ट्रक्स हे परवानगीशिवाय गाड्यांमध्ये सुधारणा करून तयार करण्यात आले आहेत. मोटार वाहन कायदा कलम ५२, १९० व ३९/१९२ नुसार हा प्रकार स्पष्टपणे बेकायदेशीर असून दंडनीय आहे. शिवाय या ट्रक्समध्ये वुड-फायर्ड ओव्हन, गॅस स्टोव्ह व सिलेंडर अशा ज्वलनशील साधनांचा वापर केल्याने संभाव्य दुर्घटनांचा धोका अधिक वाढतो.

आरटीओ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, आतापर्यंत एकाही फूड ट्रक ऑपरेटरने वाहनातील बदलांना परवानगी मिळवण्यासाठी अर्ज केलेला नाही. अशा वाहनांमुळे केवळ वाहतूक कोंडी होत नाही तर नागरिकांच्या जीवितासही गंभीर धोका निर्माण होतो.

पोलिस आणि आरटीओ यांनी पुढे सांगितले की, जनसुरक्षा व वाहतूक सुव्यवस्था लक्षात घेऊन अशी कारवाई सुरूच राहील. जप्त केलेल्या फूड ट्रक्सविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाईल.

नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी घेतलेली ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे.

Advertisement
Advertisement