Published On : Thu, Jul 16th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर पुलिस की हाईलेवल समीक्षा, स्मार्ट पुलिसिंग और महिला सुरक्षा पर जोर

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नागपुर: महाराष्ट्र शासन की अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर ने गुरुवार को नागपुर पुलिस आयुक्तालय के प्रशासनिक कामकाज, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में लंबित सरकारी प्रस्तावों, आधुनिक पुलिसिंग, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और पुलिस संसाधनों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

अपर मुख्य सचिव ने शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए प्रशासनिक निर्णयों में तेजी लाना आवश्यक है।

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आधुनिक पुलिसिंग पर दिया गया प्रेजेंटेशन

बैठक में पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने नागपुर में लागू आधुनिक पुलिसिंग मॉडल, अपराध नियंत्रण रणनीति, साइबर अपराधों पर कार्रवाई, तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली, सीसीटीवी नेटवर्क के विस्तार और नागरिक सुरक्षा के लिए किए जा रहे नवाचारों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

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महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर ने महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित गश्त, त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया, तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग और जनसहभागिता के माध्यम से नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास और मजबूत किया जाए।

स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल अपनाने पर जोर

उन्होंने प्रधानमंत्री की ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि नागपुर पुलिस को तकनीक, पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता और नागरिकों के साथ बेहतर संवाद के आधार पर आधुनिक पुलिसिंग का मॉडल विकसित करना चाहिए। इससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ जनता का पुलिस पर विश्वास भी बढ़ेगा।

जांच की गुणवत्ता और दोषसिद्धि दर बढ़ाने पर चर्चा

बैठक में गंभीर मामलों की जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों के उपयोग, जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण और न्यायालय में दोषसिद्धि दर बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को प्रत्येक गंभीर प्रकरण की पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों का सम्मान

बैठक के अंत में उत्कृष्ट विवेचना कर न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने वाले पुलिस अधिकारियों तथा विशेष कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

यह उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक नागपुर पुलिस के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग को गति देने और नागरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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