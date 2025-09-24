नागपुर: सैफरॉन हुक्का पार्लर पर पुलिस का छापा, मैनेजर गिरफ्तार, मालिक फरार

नागपुर: क्राइम ब्रांच ने अंबाज़री थाना क्षेत्र स्थित सैफरॉन कैफ़े पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रहे हुक्का पार्लर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पार्लर से प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू, 11 हुक्का पॉट और अन्य सामग्री समेत कुल ₹36,000 से अधिक का माल जब्त किया।

त्योहारों को देखते हुए शहर में चलाए जा रहे कांबिंग ऑपरेशन के दौरान क्राइम ब्रांच यूनिट-2 को गुप्त सूचना मिली थी कि धरमपेठ स्थित कैफ़े में हुक्का पार्लर चल रहा है। कार्रवाई में कैफ़े का मैनेजर हिमांशु पटेल गिरफ्तार हुआ, जबकि मालिक मोहम्मद सैफ लतीफ़ नागानी मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने अंबाज़री थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।