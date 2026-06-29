Published On : Mon, Jun 29th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूर पोलिसांची धुरा विश्वास नांगरे पाटील यांच्या हाती; पोलीस आयुक्तपदाचा स्वीकारला पदभार!

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नागपूर-वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी सोमवारी नागपूर शहराचे नवे पोलीस आयुक्त म्हणून अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला. त्यांनी निवृत्त होत असलेले पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंघल यांच्याकडून कार्यभार स्वीकारत नागपूर पोलिसांची धुरा आपल्या हाती घेतली.

पोलिस मुख्यालयात झालेल्या पदभार स्वीकार समारंभाला वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखेचे अधिकारी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विश्वास नांगरे पाटील यांचे स्वागत करून शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत पहिली आढावा बैठक घेत शहरातील कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रण आणि पोलिसिंगबाबत प्राथमिक चर्चा केली.

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पदभार स्वीकारल्यानंतर विश्वास नांगरे पाटील यांनी सांगितले की, नागपूर शहराचा सखोल अभ्यास करणे हीच आपली पहिली प्राथमिकता असेल. शहरातील गुन्हेगारीचे स्वरूप, पोलिस यंत्रणेची कार्यपद्धती आणि स्थानिक परिस्थिती समजून घेतल्यानंतर प्रभावी कृती आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूरला राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण, कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे, ही नव्या पोलीस आयुक्तांसमोरील मोठी जबाबदारी असणार आहे.

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विश्वास नांगरे पाटील हे त्यांच्या कडक शिस्त, धाडसी कार्यशैली आणि गुन्हेगारांविरोधातील प्रभावी कारवाईसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर पोलिसांच्या कामकाजात अधिक वेग, शिस्त आणि जनतेकेंद्रित पोलिसिंगला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आता नागपूरकरांचे लक्ष नव्या पोलीस आयुक्तांच्या आगामी निर्णयांकडे लागले असून, संघटित गुन्हेगारीवर कारवाई, कायदा-सुव्यवस्था अधिक मजबूत करणे आणि लोकाभिमुख पोलिसिंगला नवी दिशा देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे.

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