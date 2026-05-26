बकरीदच्या पार्श्वभूमीवर नागपुर पोलिसांचा फ्लॅग मार्च; यशोधरा नगर परिसरात कडेकोट बंदोबस्त

नागपूर : बकरीद सण शांततेत, सौहार्दपूर्ण आणि सुरक्षित वातावरणात पार पडावा यासाठी नागपूर पोलिसांनी शहरातील संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत केली आहे. त्याच अनुषंगाने झोन-५ अंतर्गत यशोधरा नगर पोलीस ठाणे हद्दीत पोलिसांकडून भव्य फ्लॅग मार्च आणि पायी गस्त काढण्यात आली.
या फ्लॅग मार्चमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, स्थानिक पोलीस कर्मचारी, दंगा नियंत्रण पथक तसेच महिला पोलिसांचा मोठा सहभाग होता. परिसरातील प्रमुख मार्ग, चौक आणि गर्दीच्या ठिकाणी पोलिसांनी पायी फिरून नागरिकांशी संवाद साधला तसेच शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले.
बकरीदच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि सामाजिक सलोखा अबाधित राखावा, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे. पोलिसांच्या या फ्लॅग मार्चमुळे परिसरात सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून नागरिकांनीही पोलिसांच्या तयारीचे स्वागत केले.