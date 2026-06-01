Published On : Mon, Jun 1st, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

जहरीली शराब कांड के बाद नागपुर में सख्ती, 24 घंटे में 50 ठिकानों पर पुलिस का शिकंजा

863 बोतलें, 193 लीटर महुआ शराब जब्त; 50 आरोपियों पर मामला दर्ज
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नागपुर टुडे : पुणे के फुगेवाड़ी क्षेत्र में सामने आए कथित जहरीली शराब कांड के बाद नागपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ व्यापक स्तर पर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। शहरभर में बीते 24 घंटों के दौरान चलाए गए अभियान में पुलिस ने 50 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर बड़ी मात्रा में देसी शराब और महुआ से तैयार कच्ची शराब जब्त की। इस कार्रवाई में 50 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा तथा शहर के विभिन्न पुलिस थानों की संयुक्त टीमों ने अवैध शराब के अड्डों, झुग्गी बस्तियों, बाजार क्षेत्रों, हाईवे किनारे बसे इलाकों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर एक साथ दबिश दी। अभियान के दौरान सैकड़ों देसी शराब की बोतलें, कच्ची शराब, नकदी और शराब निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री बरामद की गई।

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हिंगणा में पकड़ा गया अवैध शराब निर्माण केंद्र

अभियान के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई हिंगणा थाना क्षेत्र के चंद्रपुर रिठी गांव परिसर में की गई। यहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने महुआ शराब बनाने के लिए रखे गए पांच ड्रम सड़े हुए पदार्थ, 40 लीटर कच्ची शराब, मोबाइल फोन तथा अन्य सामग्री जब्त की। जब्त माल की कुल कीमत लगभग 1.21 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि इस स्थान पर लंबे समय से अवैध शराब निर्माण का कारोबार संचालित किया जा रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है।

महिला आरोपियों पर भी कार्रवाई

इमामवाड़ा, शांतिनगर, तहसील, नंदनवन, यशोधरानगर, नई कामठी, गिट्टीखदान और सीताबर्डी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने विशेष कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कई महिला आरोपियों को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से देसी शराब तथा महुआ से बनी कच्ची शराब बरामद की गई।

घरों और झुग्गियों से संचालित हो रहा था धंधा

पुलिस जांच में सामने आया है कि कई आरोपी अपने घरों और झुग्गी बस्तियों से अवैध शराब का कारोबार चला रहे थे। कार्रवाई के दौरान शराब बिक्री से अर्जित नकदी भी जब्त की गई है।

अधिकारियों के मुताबिक अवैध शराब की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुख्य सरगनाओं की पहचान की जा रही है और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विशेष टीमें जुटी हुई हैं।

आंकड़ों में कार्रवाई
24 घंटे में 50 स्थानों पर छापेमारी
50 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
863 देसी शराब की बोतलें जब्त
193 लीटर महुआ से बनी कच्ची शराब बरामद
लाखों रुपये मूल्य का माल जब्त
शराब आपूर्ति नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जहरीली और अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए आने वाले दिनों में भी विशेष अभियान जारी रहेगा। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि अवैध शराब बिक्री या निर्माण की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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