Published On : Sat, Jun 6th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

‘पोलीस आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत हुडकेश्वर पोलिसांचा अडाळिया गावात जनसंवाद; नागरिकांच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : नागपूर शहर पोलीस दलाच्या नागरिकाभिमुख उपक्रम “पोलीस आपल्या दारी” अंतर्गत हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याच्या वतीने अडाळिया गावात जनसंवाद बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील विश्वास, संवाद व समन्वय अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने आयोजित या बैठकीला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

ही बैठक नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांच्या संकल्पनेतून व मार्गदर्शनाखाली तसेच पोलीस उपायुक्त (झोन-४) रश्मिता राव यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनामिका मिर्झापुरे यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन करून नागरिकांशी थेट संवाद साधला.

या उपक्रमाद्वारे पोलीस प्रशासनाने नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या, तक्रारी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या. बैठकीस गावातील नागरिक, महिला, युवक, प्रतिष्ठित व्यक्ती तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Gold Rate
June 05 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 152,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,44,000 /-
Silver/Kg ₹ 2,58,600/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

बैठकीदरम्यान नागरिकांनी परिसरातील विविध समस्या आणि स्थानिक प्रश्न मांडले. पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक बाब गांभीर्याने ऐकून घेत संबंधित तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्याचा प्रयत्न केला. काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक कायदेशीर तरतुदींबाबत माहिती देत नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन करण्यात आले.

यावेळी सायबर गुन्ह्यांपासून बचाव, महिला सुरक्षा, अमली पदार्थविरोधी जनजागृती, अवैध व्यवसायांवर नियंत्रण, चोरी प्रतिबंध, वाहतूक नियमांचे पालन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी नागरिकांच्या सहकार्याचे महत्त्व याविषयी जनजागृती करण्यात आली. तसेच ऑनलाइन व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगणे, अनोळखी व्यक्तींना वैयक्तिक माहिती न देणे आणि संशयास्पद हालचालींची त्वरित माहिती पोलिसांना देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

उपस्थित नागरिकांनी अशा जनसंवाद बैठका पोलीस आणि समाज यांच्यातील परस्पर विश्वास वाढविण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असल्याचे मत व्यक्त केले. “पोलीस आपल्या दारी” या उपक्रमामुळे गावातील समस्या स्थानिक स्तरावरच ऐकून घेतल्या जात असून त्यावर जलद प्रतिसाद मिळत असल्याने ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.

बैठकीच्या शेवटी नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबद्दल समाधान व्यक्त करत भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली. या उपक्रमातून नागपूर शहर पोलिसांची नागरिक-केंद्रित पोलीसिंगची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित झाली.

Advertisement
Watch LIVE TV
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges