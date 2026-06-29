पारडी में घर में घुसकर युवती से मोबाइल और नकदी लूटी, दोनों आरोपी गिरफ्तार

नागपुर: पारडी थाना क्षेत्र में आधी रात एक युवती के घर में घुसकर तलवार की नोक पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपी ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए उसका मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 25 जून की देर रात तलमलेवाड़ी इलाके में हुई। पीड़ित युवती अपने परिवार के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान इलाके का रहने वाला चेतन कसार अपने नाबालिग साथी के साथ जबरन घर में घुस आया।
आरोप है कि चेतन कसार ने युवती के गले पर तलवार रखकर उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके पास मौजूद मोबाइल फोन तथा बैग में रखे करीब 1,500 रुपये नकद लूट लिए। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
युवती की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की पहचान कर तुरंत पारडी पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी चेतन कसार और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में ले लिया।
पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी चेतन कसार के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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