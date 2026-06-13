Published On : Sat, Jun 13th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर में जल संकट: तकनीकी खराबी से 90% शहर की जलापूर्ति प्रभावित, आज भी रहेगा असर

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नागपुर: शहर के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया, जब नवेगांव रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन की बिजली आपूर्ति अचानक ठप हो गई। यह समस्या मंसार सब-स्टेशन में आई तकनीकी खराबी के कारण हुई, जिसके चलते शहर के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है।

अधिकारियों के अनुसार, बिजली बाधित होने से नवेगांव खैरी बांध से कच्चे पानी की पंपिंग पूरी तरह बंद हो गई। यही बांध गोरेवाड़ा और गोधनी जलशोधन संयंत्रों को पानी उपलब्ध कराता है, जहां से शहर की पेंच-I, पेंच-II, पेंच-III और पेंच-IV जलापूर्ति प्रणालियों को पानी वितरित किया जाता है।

आज भी प्रभावित रहेगी जलापूर्ति

नगर निगम और जलापूर्ति विभाग ने बताया है कि यदि बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हुई, तो शनिवार सुबह की जलापूर्ति भी गंभीर रूप से प्रभावित रहेगी। कई इलाकों में कम दबाव से पानी मिलेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से जलापूर्ति बाधित रह सकती है।

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इन क्षेत्रों में सबसे अधिक असर

जल संकट का असर शहर के कई प्रमुख इलाकों पर पड़ा है, जिनमें शामिल हैं:

  • लक्ष्मी नगर ज़ोन: लक्ष्मी नगर, गायत्री नगर, प्रताप नगर, खामला, जटाला, त्रिमूर्ति नगर
  • धरमपेठ ज़ोन: रामनगर, सिविल लाइन्स, फुताला, सेमिनरी हिल्स, सीताबर्डी, धंतोली
  • हनुमान नगर ज़ोन: चिंचभवन, ओंकार नगर, हुडकेश्वर, नालंदा नगर, नरसाला
  • धंतोली ज़ोन: वांजरी नगर, रेशीमबाग, हनुमान नगर
  • नेहरू नगर ज़ोन: सक्करदरा, बीड़ीपेठ, बालाजी नगर
  • गांधीबाग ज़ोन: सीताबर्डी किला, किल्ला महल, मेडिकल क्षेत्र
  • सतरंजीपुरा ज़ोन: बोरियापुरा, सेंट्रल रेलवे लाइन क्षेत्र
  • आशी नगर ज़ोन: नारा, नारी, जरीपटका
  • मंगलवारी ज़ोन: गिट्टीखदान, गोरेवाड़ा, राजनगर, सदर

मरम्मत कार्य जारी

नगर निगम और जलापूर्ति विभाग की टीमें MSEDCL के इंजीनियरों के साथ मिलकर तकनीकी खराबी दूर करने में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिजली बहाल होते ही पंपिंग और जल वितरण व्यवस्था को सामान्य करने का प्रयास किया जाएगा।

नागरिकों से अपील

प्रशासन ने नागरिकों से पानी का संयमित और आवश्यक उपयोग करने की अपील की है ताकि संकट की स्थिति में सभी क्षेत्रों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके।

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