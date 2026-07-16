रात 11 बजे के बाद पुलिस कार्रवाई क्यों? डीसीपी दीपक अग्रवाल ने बताया सच

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नागपुर: शहर में रात 11 बजे के बाद होटल, ढाबे, ठेले और अन्य प्रतिष्ठानों को जबरन बंद कराने की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के बीच नागपुर पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी वैध व्यवसाय पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा, बल्कि कार्रवाई केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए की जा रही है।

नागपुर टुडे से विशेष बातचीत में क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दीपक अग्रवाल (आईपीएस) ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य नाइट लाइफ पर रोक लगाना नहीं, बल्कि देर रात होने वाली अवैध गतिविधियों, शराबखोरी, हुड़दंग, ड्रग्स और अपराधों पर अंकुश लगाना है।

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लाइसेंसधारकों को नियमों के अनुसार संचालन की अनुमति

डीसीपी अग्रवाल ने बताया कि महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट और खानपान प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार समय निर्धारित है। जिन प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक लाइसेंस और वैध अनुमति है, वे नियमानुसार तय समय तक अपना व्यवसाय कर सकते हैं। कुछ श्रेणी के प्रतिष्ठानों को देर रात तक संचालन की भी अनुमति रहती है।

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कार्रवाई केवल अवैध गतिविधियों पर

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई केवल उन स्थानों पर केंद्रित है, जहां देर रात अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिलती हैं। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, नशा करना, मारपीट, हुड़दंग, अवैध जमावड़ा, ड्रग्स की गतिविधियां, लूट की साजिश और अन्य आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं। ऐसे मामलों में पुलिस नियमित गश्त और विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करती है।

देर रात विशेष जांच अभियान जारी

पुलिस टीमों द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में रात के समय विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों, बिना वजह संदिग्ध रूप से घूमने वालों, अवैध रूप से सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर व्यवसाय करने वालों तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिन दुकानदारों के पास आवश्यक लाइसेंस या अनुमति नहीं होती, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है।

अपराध रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता

डीसीपी दीपक अग्रवाल ने कहा कि पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता क्राइम प्रिवेंशन (Crime Prevention) है। रात के समय चोरी, लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशे का कारोबार, गैंग गतिविधियों और अन्य गंभीर अपराधों को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है।

सोशल मीडिया की अफवाहों से रहें सावधान

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई संदेश और वीडियो भ्रामक हैं। नागपुर पुलिस ने रात 11 बजे के बाद कोई नया प्रतिबंध लागू नहीं किया है। सभी कार्रवाई केवल कानून और वैधानिक प्रावधानों के तहत की जा रही है। किसी भी व्यापारी या नागरिक के साथ मनमानी नहीं की जाती।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपुष्ट और भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। यदि कहीं अवैध शराबखोरी, ड्रग्स, संदिग्ध गतिविधियां या कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या दिखाई दे, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

डीसीपी अग्रवाल ने कहा कि नागपुर पुलिस का लक्ष्य शहर में सुरक्षित माहौल बनाए रखना, अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। इसी उद्देश्य से क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस और अन्य इकाइयां संयुक्त रूप से लगातार अभियान चला रही हैं।

— रविकांत कांबले

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