नागपुर को मिले नए पुलिस कमिश्नर, विश्वास नांगरे पाटिल ने की दमदार एंट्री

नागपुर: नागपुर शहर को नए पुलिस कमिश्नर के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटिल मिल गए हैं। रविवार को उनकी नागपुर में एंट्री के दौरान पुलिस जिमखाना परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। उनके आगमन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
विश्वास नांगरे पाटिल सोमवार से आधिकारिक रूप से नागपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही शहर में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर नई उम्मीदें जताई जा रही हैं।
नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी होने के साथ-साथ राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। ऐसे में एक अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति को अहम माना जा रहा है।
विश्वास नांगरे पाटिल अपनी सख्त कार्यशैली और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पिछले कार्यकालों में विभिन्न शहरों में अपराध नियंत्रण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए पहचान बनाई है।
अब शहर की नजर इस बात पर रहेगी कि नए पुलिस कमिश्नर बढ़ते अपराध, संगठित अपराध, नशे के कारोबार, साइबर अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर किस तरह प्रभावी रणनीति के साथ अंकुश लगाते हैं। आने वाले दिनों में उनकी कार्यशैली और प्राथमिकताएं साफ होती नजर आएंगी।
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