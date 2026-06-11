नागपुरात अग्निशमन विभागाची कारवाई; फायर सेफ्टी नियमांचे उल्लंघन केल्याने नॅनकिंग्स रेस्टॉरंट सील

नागपूर : शहरातील सिव्हिल लाइन्स परिसरात अग्निशमन विभाग आणि महानगरपालिका प्रशासनाने गुरुवारी मोठी कारवाई करत प्रसिद्ध नॅनकिंग्स रेस्टॉरंटसह त्याच इमारतीतील कार्यालयांना सील ठोकले. फायर सेफ्टी नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी परिसरातून 50 हून अधिक गॅस सिलिंडरही जप्त करण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित आस्थापनाला अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करण्यासाठी सहापेक्षा अधिक वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलत संयुक्त कारवाईचा निर्णय घेतला.
गुरुवारी अग्निशमन विभाग आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या सुमारे दहा पथकांनी एकत्रितपणे संपूर्ण इमारतीची तपासणी केली. तपासणीत अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलिंडर असुरक्षितरीत्या साठवून ठेवण्यात आल्याचे समोर आले.
कारवाईदरम्यान 50 हून अधिक गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या मते, या सिलिंडरमुळे कोणत्याही क्षणी मोठी दुर्घटना घडण्याचा धोका निर्माण झाला होता. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत प्रशासनाने संपूर्ण रेस्टॉरंट आणि संबंधित इमारत सील केली.
अग्निशमन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, फायर सेफ्टी नियमांचे पालन न करणाऱ्या इतर व्यावसायिक आस्थापनांविरोधातही आगामी काळात अशाच प्रकारच्या कठोर कारवाया सुरू राहतील. त्यामुळे शहरातील व्यावसायिक प्रतिष्ठानांनी अग्निसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
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