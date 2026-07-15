नागपुरात एमडीच्या नशेच्या आहारी लावून विवाहितेवर सामूहिक बलात्कार; दोघांविरुद्ध गुन्हा

नागपूर : खापरखेडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका विवाहित महिलेला एमडी (मेफेड्रोन) या अमली पदार्थाच्या व्यसनाच्या आहारी लावून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा तसेच अश्लील छायाचित्रे व चित्रफिती तयार करून दीर्घकाळ ब्लॅकमेल करत लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनुराग कटारिया (२५) आणि आशीष शास्त्री (२५) या दोघांविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दोन्ही आरोपी सध्या फरार असून त्यांच्या अटकेसाठी पोलीस पथके विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबवत आहेत.
तक्रारीनुसार, विवाहानंतर पीडित महिलेने संगणक प्रशिक्षण वर्गात प्रवेश घेतला होता. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये तिची अनुरागशी ओळख झाली. ओळख वाढल्यानंतर आरोपीने तिला एमडीचे सेवन करण्यास प्रवृत्त केले. त्यानंतर ती अमली पदार्थाच्या व्यसनाच्या आहारी गेल्याचा आरोप तिने केला आहे.
यानंतर अनुरागने तिची ओळख त्याचा मित्र आशीषशी करून दिली. दोघांनी तिला त्यांच्या खोलीवर नेऊन अमली पदार्थ देत तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या वेळी तिची अश्लील छायाचित्रे आणि चित्रफितीही तयार करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, या चित्रफिती आणि छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी देत आरोपींनी दीर्घकाळ तिचे लैंगिक शोषण केले. तसेच तिच्या घरी घुसूनही अनेक वेळा तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सततच्या मानसिक आणि शारीरिक छळाला कंटाळून पीडितेने अखेर संपूर्ण प्रकार पतीला सांगितला. पतीच्या मदतीने तिने खापरखेडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी दोन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदविला असून त्यांचा शोध सुरू आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास खापरखेडा पोलीस करत आहेत.
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