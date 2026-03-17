Published On : Tue, Mar 17th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुर के महाल में देर रात दो गुटों में भिड़ंत, दो युवक घायल

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नागपुर: शहर के महाल इलाके में सोमवार देर रात दो गुटों के बीच हुई झड़प से इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। इस घटना में दो युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार यह घटना रात करीब 10 बजे इंद्रायणी साड़ी स्टोर के पास हुई। घायल युवकों की पहचान ऋषभ सिंह और पंकज सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक विवाद की शुरुआत एक वाहन के हॉर्न को लेकर हुए मामूली विवाद से हुई थी। देखते ही देखते यह कहासुनी बढ़कर तीखी बहस में बदल गई।

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बताया जा रहा है कि बहस के दौरान एक गुट के लोगों ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों युवक घायल हो गए।

घटना में शामिल एक आरोपी की पहचान जुगनू के रूप में हुई है, जिसे इलाके में ड्रग पेडलर के रूप में जाना जाता है। सूत्रों के अनुसार वह और उसके साथी क्षेत्र में लंबे समय से दहशत का माहौल बना रहे थे।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।

कोतवाली पुलिस देर रात तक मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी रही।

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