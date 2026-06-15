लकड़गंज पुलिस ने 6 घंटे में सुलझाई जबरी लूट

तीन आरोपी गिरफ्तार; लूटा गया पूरा माल बरामद

Advertisement

नागपुर: नागपुर शहर की लकड़गंज पुलिस ने जबरी लूट के एक गंभीर मामले का महज छह घंटे के भीतर खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूट में इस्तेमाल किया गया ऑटो, मोबाइल फोन और नकदी समेत पूरा माल बरामद कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 13 जून की रात कुलदीप किशन सिंह ठाकुर नामक युवक धरमपेठ जाने के लिए एक मैक्सी रिक्शा में बैठा था। इसी दौरान तीन आरोपियों ने साजिश के तहत उसे मालधक्का रोड स्थित इतवारी रेलवे ट्रैक क्षेत्र में ले जाकर लकड़ी के डंडे से मारपीट की और उसका मोबाइल फोन तथा नकदी लूटकर फरार हो गए।

Gold Rate June 152026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 1 51,300 /- Gold 22 KT ₹ 1,40,300 /- Silver/Kg ₹ 2,51,300/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

घटना की शिकायत मिलने के बाद लकड़गंज पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर विशेष जांच टीम गठित की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया और मुखबिरों से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख वसीम शेख हाशिम, निलेश संतोष मेंढोळे और शेख वसीम उर्फ अकम मोहम्मद रफीक के रूप में हुई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी शेख वसीम पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड वाला अपराधी है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, नकदी और वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में लूट का 100 प्रतिशत माल बरामद कर लिया गया है।

Advertisement

LIVE | NEWS BULLETIN NAGPUR TODAY तलाक के बाद शादी से मुकरा प्रेमी.. #nagpurnews #crime #latestnews भरतवाड़ा में युवक की चाकू गोदकर हत्या.. #nagpurnews #crime #murdernews महाविकास आघाड़ी ने भाजपा पर साधा निशाना #nagpurnews #MVA #Congress #PoliticalNews रवि भवन के सामने ओला ड्राइवर का शव बरामद.. #nagpurnews #oladriver #death सरेआम चाकू की नोक पर डिलीवरी बॉय से लूट.. #nagpurnews #crime #newsupdate

×