Published On : Mon, Jul 13th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

नागपुरात विटा भरण्याच्या वादातून फावड्याने वार करत मजुराची हत्या; सहकारी मजूर अटकेत

Watch Live News
Advertisement

नागपूर : कलमना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका विटाभट्टीवर क्षुल्लक वादाचे भीषण रूप धारण करत एका मजुराचा जीव गेला. विटा भरण्याच्या कामावरून झालेल्या वादात संतापलेल्या सहकारी मजुराने फावड्याने डोक्यात वार केल्याने गंभीर जखमी झालेल्या मजुराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी कलमना पोलिसांनी आरोपीला अटक करून खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत सुनील सतनामी (वय 40) आणि आरोपी हिमांशू उर्फ गुड्डू सोनटक्के (वय 28) हे दोघेही एकमेकांच्या परिचयाचे असून कलमना परिसरातील बबलू खान यांच्या विटाभट्टीवर मजुरीचे काम करत होते.

Gold Rate
July 13 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 42,800 /-
Gold 22 KT ₹ 1,32,500 /-
Silver/Kg ₹ 2,19,000/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

12 जुलै रोजी विटा भरण्याच्या कामादरम्यान दोघांमध्ये किरकोळ वाद झाला. काही क्षणांतच हा वाद हाणामारीत बदलला. यावेळी आरोपी हिमांशूने संतापाच्या भरात फावड्याने सुनीलच्या डोक्यावर जोरदार वार केला. गंभीर जखमी झालेल्या सुनीलला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला.

या घटनेनंतर मृताची पत्नी सीमा सतनामी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कलमना पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपी हिमांशू उर्फ गुड्डू सोनटक्के याला अटक केली. आरोपीविरुद्ध खुनासह संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

Advertisement
Advertisement
Watch LIVE TV
नागपुर में रंगदारी का आतंक! बेसबॉल बैट से हमला #NagpurNews #CrimeNews #Extortion #police #viral

नागपुर में रंगदारी का आतंक! बेसबॉल बैट से हमला #NagpurNews #CrimeNews #Extortion...

गाय के साथ अश्लील हरकत करने वाला सिरफिरा गिरफ्तार #NagpurNews #CrimeNews #Mankapur #AnimalCruelty

गाय के साथ अश्लील हरकत करने वाला सिरफिरा गिरफ्तार #NagpurNews #CrimeNews #Mankapur...

राम मंदिर दान राशि मुद्दे पर वर्धा में कांग्रेस का सत्याग्रह #rammandir #Congress #news #political

राम मंदिर दान राशि मुद्दे पर वर्धा में कांग्रेस का सत्याग्रह #rammandir...

बुटीबोरी लूटकांड का 8 दिन में खुलासा #nagpurnews #Butibori #Crime #LootCase #policeaction #news

बुटीबोरी लूटकांड का 8 दिन में खुलासा #nagpurnews #Butibori #Crime #LootCase #policeaction...

हॉटस्टार अपग्रेड के नाम पर 1.30 लाख की साइबर ठगी...#updatenews #news #nagpurnews #vidarbhanews

हॉटस्टार अपग्रेड के नाम पर 1.30 लाख की साइबर ठगी...#updatenews #news #nagpurnews...

NAGPUR TODAY | TOP - 10 NEWS | 13 JULY 2026 #top10 #maharashtranews #updatednews #vidarbhanews #news

NAGPUR TODAY | TOP - 10 NEWS | 13 JULY 2026 #top10...

Watch More
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges