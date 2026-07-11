नागपूर कारागृहाच्या भिंतीआड उमलले मायेचे क्षण’; ‘गळाभेट’ उपक्रमातून बंदी पालकांची मुलांशी भावनिक भेट

नागपूर : कारागृहातील कठोर वातावरणातही मायेचा ओलावा जपणारा ‘गळाभेट’ हा उपक्रम नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात पार पडला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून बंदी असलेल्या आई-वडिलांना आपल्या मुलांना जवळ घेण्याची, त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधण्याची आणि कौटुंबिक नात्यांना पुन्हा उजाळा देण्याची संधी मिळाली.
दीर्घ काळानंतर झालेल्या या भेटीत अनेक कुटुंबे भावुक झाली. मुलांनी आपल्या आई-वडिलांना मिठी मारत प्रेम व्यक्त केले, तर बंदी पालकांनीही मुलांशी संवाद साधत त्यांच्या शिक्षणाची, आरोग्याची आणि भविष्यातील वाटचालीची विचारपूस केली. “चांगले शिक्षण घ्या, चांगले नागरिक बना आणि आयुष्यात योग्य मार्ग निवडा,” असा संदेश अनेक बंदी पालकांनी आपल्या मुलांना दिला.
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कारागृह प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, अशा उपक्रमांमुळे बंदींचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. कुटुंबाशी असलेला भावनिक बंध अधिक दृढ होतो आणि शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर समाजात सकारात्मक पुनर्वसन होण्यासही मोठी मदत मिळते.
‘गळाभेट’ हा केवळ भेटीचा कार्यक्रम नसून, तुटलेल्या नात्यांना पुन्हा जोडण्याचा आणि बंदींच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण करण्याचा एक संवेदनशील प्रयत्न असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
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