Published On : Fri, May 22nd, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

सुप्रीम कोर्ट से नागपुर के उद्योगों को बड़ी GST राहत

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महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र, खासकर नागपुर के MIDC उद्योगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस SLP (स्पेशल लीव पिटीशन) को खारिज कर दिया है, जिसमें राजस्व विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें औद्योगिक जमीन के लीजहोल्ड अधिकारों के ट्रांसफर पर GST लगाने को गलत ठहराया गया था।

यह फैसला नागपुर सहित महाराष्ट्र के हजारों उद्योगों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जो MIDC की लंबी अवधि की लीज पर संचालित हो रहे हैं।

क्या था पूरा मामला?

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विवाद इस बात को लेकर था कि यदि कोई मूल लीजधारक अपनी लीजहोल्ड जमीन या औद्योगिक प्लॉट के अधिकार किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर करता है, तो क्या उस पर GST लगेगा?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस तरह का ट्रांसफर “सर्विस” नहीं बल्कि “अचल संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण” है। इसलिए इस पर GST लागू नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी माना कि जब लीजहोल्ड अधिकार स्थायी रूप से ट्रांसफर हो जाते हैं, तो मूल लीजधारक के अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में इसे संपत्ति अधिकारों का ट्रांसफर माना जाएगा, न कि किराए या सेवा की श्रेणी में।

राजस्व विभाग इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को और मजबूती मिली है। हालांकि विस्तृत आदेश की कॉपी अभी आना बाकी है।

नागपुर के MIDC उद्योगों को बड़ा फायदा

इस फैसले का सीधा असर नागपुर के बुटीबोरी, हिंगणा, कळमेश्वर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों पर पड़ने वाला है, जहां हजारों कंपनियां MIDC की लीजहोल्ड जमीन पर काम कर रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों में कई उद्योगों और कंपनियों को औद्योगिक प्लॉट ट्रांसफर और फैक्ट्री प्रॉपर्टी असाइनमेंट पर 18% GST के नोटिस मिले थे। इससे उद्योग जगत में भारी आर्थिक अनिश्चितता पैदा हो गई थी।

अब इस फैसले से:
▪️ औद्योगिक जमीन ट्रांसफर पर टैक्स बोझ कम होगा
▪️ MIDC प्रॉपर्टी डील्स में स्पष्टता आएगी
▪️ उद्योगों की बिक्री और पुनर्गठन आसान होगा
▪️ लंबित GST विवादों में राहत मिल सकती है
▪️ निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उद्योगों को करोड़ों रुपये की संभावित GST देनदारी से बचा सकता है।

महाराष्ट्र के उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत

टैक्स और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उद्योग MIDC की सरकारी लीजहोल्ड जमीन पर संचालित होते हैं।

इस फैसले से अब:
▪️ Lease Premium
▪️ Rental/Leasing Services
▪️ Permanent Leasehold Assignment

इन तीनों के बीच कानूनी अंतर भी काफी हद तक स्पष्ट हो गया है।

उद्योग संगठनों और व्यापारिक समूहों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे “Ease of Doing Business” के लिए सकारात्मक कदम बताया है।

नागपुर के तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह फैसला भविष्य के निवेश और औद्योगिक लेनदेन में नई स्थिरता और भरोसा पैदा कर सकता है।

 

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