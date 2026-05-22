ऑपरेशन “थंडर” के तहत अजनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला का जखीरा जब्त, आरोपी गिरफ्तार

नागपुर :नागपुर शहर में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और पान मसाले के अवैध कारोबार पर लगाम कसते हुए Nagpur City Police के Ajni Police Station ने “ऑपरेशन थंडर” के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू बरामद किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 21 मई 2026 को अजनी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक सिद्धांत मस्के और उनकी टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक्टिवा वाहन से महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तंबाकू बिक्री के उद्देश्य से ओमकार नगर चौक इलाके में आने वाला है।

Gold Rate May 22- 2026 - Time 10.30Hrs Gold 24 KT ₹ 160,100 /- Gold 22 KT ₹ 1,48,900 /- Silver/Kg ₹ 2,71,200/- Platinum ₹ 88,000/- Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने ओमकार नगर स्थित “द केक ज़ोन” दुकान के सामने जाल बिछाया। कुछ ही देर में संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से प्रतिबंधित तंबाकू और पान मसाला बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यह माल अपने घर से लेकर आया था।

इसके बाद पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर आरोपी के घर पर संयुक्त कार्रवाई की। तलाशी के दौरान घर से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू का भंडार बरामद किया गया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान Pramod Rameshwar Titre (59) निवासी निरंजन नगर, बेलतरोड़ी, नागपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 85.703 किलोग्राम प्रतिबंधित सामग्री, एक्टिवा वाहन और मोबाइल फोन सहित कुल 1 लाख 99 हजार 792 रुपये का माल जब्त किया है।

इस मामले में Food and Drug Administration Maharashtra के अन्न सुरक्षा अधिकारी किरण रंगस्वामी गेडाम की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 123, 223, 274, 275 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त Dr. Ravinder Kumar Singal, सह पुलिस आयुक्त Naveenchandra Reddy, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त Shivaji Rathod, पुलिस उपायुक्त Rashmita Rao तथा सहायक पुलिस आयुक्त Narendra Hivare के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितीनचंद्र राजकुमार, पुलिस निरीक्षक प्रभाकर कवाले और उपनिरीक्षक सिद्धांत मस्के सहित अजनी पुलिस की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शहर में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों के खिलाफ लगातार चल रही इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

Advertisement

GET YOUR OWN WEBSITE FOR ₹9,999 Domain & Hosting FREE for 1 Year No Hidden Charges

Advertisement