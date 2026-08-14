Nagpur: आजादी के जश्न में बाइक स्टंट किया तो होगी कार्रवाई, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट

Nagpur: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहर की सड़कों पर बाइक से खतरनाक स्टंट करना, तेज रफ्तार में वाहन चलाना या चारपहिया से हुड़दंग मचाना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। 15 अगस्त को देखते हुए नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है।
पुलिस उपायुक्त, यातायात विभाग आदित्य मिरखेलकर ने वाहन चालकों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाएं, लेकिन सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जश्न के नाम पर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बाइक स्टंट और तेज रफ्तार पर नजर
स्वतंत्रता दिवस के दौरान बड़ी संख्या में युवा बाइक लेकर शहर की सड़कों पर निकलते हैं। इस दौरान तेज रफ्तार, बाइक को खतरनाक तरीके से लहराने, स्टंट करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं सामने आती हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर नजर रखने की तैयारी की है। सड़क पर स्टंट या लापरवाही से वाहन चलाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
चारपहिया वाहनों से हुड़दंग भी नहीं चलेगा
पुलिस की निगरानी सिर्फ बाइक सवारों तक सीमित नहीं रहेगी। चारपहिया वाहनों से तेज रफ्तार में ड्राइविंग करने, सड़क पर वाहन रोककर हुड़दंग मचाने या दूसरे वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान सड़क पर किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिससे दुर्घटना का खतरा पैदा हो।
तिरंगा लेकर बाइक चलाते समय भी सावधानी
स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लेकर बाइक चलाने वाले वाहन चालकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। देशभक्ति के उत्साह में वाहन चलाते समय हेलमेट, गति सीमा और अन्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।
‘जश्न मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ’
DCP आदित्य मिरखेलकर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गर्व और सम्मान का पर्व है। उत्साह के नाम पर सड़क सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि आजादी का जश्न सड़क पर स्टंट करके नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ मनाएं।
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